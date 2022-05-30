民進黨團批市府留不住中小企業 新北：工廠數量增加中

新北市議會總質詢，民進黨團認為，新北許多中小企業因為面臨找不到土地，被迫遷到外縣市，希望市府能推出政策、提供空間留下中小企業。新北市經發局長何怡明回應，新北有短、中、長期計畫，登記工廠數量也是不斷增加，未來會繼續努力。

新北市黃俊哲表示，至5月17日有納管的未登記工廠有3642間，未納管1356間，而這些工廠都是新北市產業鏈重要的一環，接下來不論是否有搬遷的未登記工廠，都然需政府資金與土地的資源協助，希望市府能重視。

新北市議員彭佳芸指出，一個完整的好的都市更新計畫能改變一座城市，但若沒有完善的配套只具備極大的勇氣與魄力，只會本末倒至，帶來更多問題，新北市長侯友宜上任時推動的溫仔圳重劃案就是一個例子，不少業者在沒受到妥善輔導的情況下，紛紛出走新北，前往遷往租金相對便宜的桃園設廠，是新北市的一大損失。

何怡明解釋，今年4月工廠登記家數為1萬9359家，與去年12月相比還是增加，像台北、桃園、台中及台南工廠登記家數都還是減少。另外，以招商一條龍而言，總服務案件數461件，60%以上為中小企業，其中171件已落實投資。

何怡明指出，為提供產業空間及建置儲備用地，市府短期短期有以興建完成的寶高一期，釋出4.1公頃產業用地、總樓地板面積約2萬4429坪。另外也積極推動工業區立體化，截至今年5月已審理通過共58案，申請土地面積高達24.7公頃，目前產業用地供給總樓板面積為72.2萬平方公尺，並透過容積獎勵額外新增20.5萬平方公尺，還有提供6家業者租金優惠空間（約7至8折）。

何怡明解釋，新北中期計畫將以完成林口工一、新莊知產(Fintech園區)、林口國際媒體園區、林口產業專用區、林口新創園區及八里智慧產業園區為主，約可釋出72.51公頃產業用地。

何怡明表示，最後是長期計畫(5年以上)，包括持續規畫未來10年園區腹地（含寶高2期、淡海2期、泰山楓江、中和灰磘、蘆洲南北側、樹林柑園、擴大五股等），總計約可釋出434.9公頃產業用地，另外也會協助民間自行開發園區案，包含林口、八里、鶯歌、汐止等5案，新增產業用地面積共26公頃。