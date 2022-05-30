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三芝有機農場輪作管理有方法 夏季不缺菜
時序開始進入炎炎夏季，颱風入侵或是致災豪雨就讓葉菜類欠收，因此不少農友乾脆不種葉菜，不過在三芝有機農場，應用輪作與設施管理的方式來種植葉菜類，少了雨災與病蟲害，讓一年四季的供菜都相對穩定。
走進三芝有機農場，一座座的網室相連，拉門一開綠油油一片葉菜類，長得翠綠鮮嫩，光看就覺得可口，一點都感受不出一般認知中的夏季葉菜較少的現象，會長得這麼好，三芝有機農場說都要歸功於葉菜類的輪作，不重覆種同一種葉菜，降低病蟲害的威脅。
三芝有機農場馬文權說，常見到的葉菜類，青江菜、白菜、杏菜等，除了採取輪作的方式，還要應用設施也就是網室來幫助減少病蟲害，溫網室有很大的功能除了是提升種植環境的溫度，幫助葉菜生長較快，還可以隔絕體型比較大的蟲害入侵。
其實夏季的葉菜類總是會缺乏的原因不外乎是病蟲害多，加上氣候颱風多與致災性的大雨多等因素，不過若是用溫網室來種植，影響就不大，而三芝有機農場應用輪作加設施的管理方式，讓葉菜類不僅是夏季不缺菜，更是一年四季都穩定的狀態。
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