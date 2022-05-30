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捷運汐東線修正案送交通部 汐止議員催進度

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
捷運汐東線修正案送交通部，新北市議員張錦豪希望能夠加快捷運期程。 圖／觀天下有線電視提供
捷運汐東線修正案送交通部，新北市議員張錦豪希望能夠加快捷運期程。 圖／觀天下有線電視提供

汐止捷運談了好多年，依舊還沒動工，本來是汐民線後來改汐東線，新北市政府也決定從汐止端先做，目前綜合規劃案在今年三月有條件通過後，修正案也已經在前幾天送交通部審核，新北市議員張錦豪希望能夠加快捷運期程，另外，也要求市長侯友宜承諾加快進度。

新北市長侯友宜回應，本來是汐民線後來改汐東線，在這過程當中，汐止真的等太久了，因為一改變就要做一些修正，有一定的程序還有施工技術都要做一些調整，再加上要結合基隆捷運，所以，在這段期間捷運局跟基隆捷運不但要併以外，更重要的還要再跟台北市再度協調有些界面的問題，這部分更認真去執行，看能不能加快捷運的腳步。

新北市議員張錦豪表示，汐止東湖線捷運目前的進度，交通部在今年三月有條件通過，需要再改正三點意見，新北市政府已經在五月底前將修正的三點意見，再送交通部，接著邁入下一階段就是再送國發會，預計要抓的時程可能要半年、一年，因為，包括公文來往或是修正意見，需要經過專家學者討論，期待新北市政府不管是修正意見或是需要配合的，都能夠一步到位，不要研議完，往上送審核又被退件，一來一往就又要耗費很多時間，希望能夠有進度的往下一階段走。

張錦豪指出，新北市政府目前可以做的是，都市計劃變更、還有細部設計包括地方有需求要納入評估的，還有像是台北市端一些都市計劃變更等等，都需要現在趕緊先做一些協調，加快捷運期程。

新北市長 基隆捷運 汐止 侯友宜

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