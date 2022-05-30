汐止髒亂地大變身 社區志工綠美化成花園

在汐止區長興街二段，有一塊髒亂地，在整理後，這陣子保長社區的志工當起園丁開始種花花草草綠美化，包括種植荷花、鳳仙花等等，不但成了小花園，一旁還有步道，讓民眾可以散步休閒邊賞花。

汐止保長社區在多年前將長興街二段的一塊髒亂地認養，再由志工們植栽綠美化，這陣子再進行大改造，首先是蓮花池，池子裡有不同種類的荷花、蓮花，最近陸續美麗綻放，底下還有魚群悠遊，搭配人工造的石頭瀑布，景觀大不同。

保長社區志工楊理建說，蓮花池這一帶，在十幾年前保長社區發展協會就來做社區美觀工作，經過十幾年蓮花池漏水，去年再重新整修，種了很多品種的蓮花、荷花，大概有六個顏色，有夜間開的，有白天開的，夜間開的花朵比較大朵，算是社區的一個打卡景點、也是王母救世宮的後花園。

在王母救世宮後方的山坡地，四五月開始，再加強植栽綠美化，志工分工合作，除了荷花池，也在山坡上種植不同的花花草草，像是鳳仙花、非洲菊等等，還有才剛種上的繡球花、杜鵑花，搭配原有的楓樹等大樹，打造成小花園。

保長社區志工林忠庸指出，先前這邊雜草叢生，後來想說一旁供奉的是觀世音菩薩，所以，才想整理一下，種種花草綠美化，並且也鋪了步道，讓民眾可以到步道走一走休憩，還能邊賞花。