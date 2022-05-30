快訊

美國參議員譚美晚間抵台 將拜會蔡總統、蘇貞昌談5大議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止髒亂地大變身 社區志工綠美化成花園

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長興街二段一塊髒亂地，保長社區的志工當起園丁開始種花花草草綠美化，包括種植荷花、鳳仙花等等成花園。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長興街二段一塊髒亂地，保長社區的志工當起園丁開始種花花草草綠美化，包括種植荷花、鳳仙花等等成花園。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長興街二段，有一塊髒亂地，在整理後，這陣子保長社區的志工當起園丁開始種花花草草綠美化，包括種植荷花、鳳仙花等等，不但成了小花園，一旁還有步道，讓民眾可以散步休閒邊賞花。

汐止保長社區在多年前將長興街二段的一塊髒亂地認養，再由志工們植栽綠美化，這陣子再進行大改造，首先是蓮花池，池子裡有不同種類的荷花、蓮花，最近陸續美麗綻放，底下還有魚群悠遊，搭配人工造的石頭瀑布，景觀大不同。

保長社區志工楊理建說，蓮花池這一帶，在十幾年前保長社區發展協會就來做社區美觀工作，經過十幾年蓮花池漏水，去年再重新整修，種了很多品種的蓮花、荷花，大概有六個顏色，有夜間開的，有白天開的，夜間開的花朵比較大朵，算是社區的一個打卡景點、也是王母救世宮的後花園。

在王母救世宮後方的山坡地，四五月開始，再加強植栽綠美化，志工分工合作，除了荷花池，也在山坡上種植不同的花花草草，像是鳳仙花、非洲菊等等，還有才剛種上的繡球花、杜鵑花，搭配原有的楓樹等大樹，打造成小花園。

保長社區志工林忠庸指出，先前這邊雜草叢生，後來想說一旁供奉的是觀世音菩薩，所以，才想整理一下，種種花草綠美化，並且也鋪了步道，讓民眾可以到步道走一走休憩，還能邊賞花。

荷花 綠美化 汐止

延伸閱讀

625萬買1500萬賣！暖暖房價暴漲屋主獲利驚人

汐止家暴累犯自製汽油彈襲警 警嘆：社會安全網呢？

影／新北汐止男跟家人吵架竟縱火 朝警丟汽油罐遭開3槍制伏

端午飄粽香 汐止善琴慈惠堂包粽子助弱勢

相關新聞

零權利金不平等終結 黃珊珊：明將宣布大巨蛋營收分潤

大巨蛋零權利金爭議，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「明天，我們將正式宣布大巨蛋營收分潤的計算方式。」黃說，前朝將價值...

北市3.9萬童打完第一劑疫苗 6月3日前可達49%

國內本土確診人數居高不下，不少家長希望讓孩子早點打疫苗。北市教育局表示，預計至6月3日前約有7萬名5-11歲兒童可在校完...

民進黨團批市府留不住中小企業 新北：工廠數量增加中

新北市議會總質詢，民進黨團認為，新北許多中小企業因為面臨找不到土地，被迫遷到外縣市，希望市府能推出政策、提供空間留下中小...

投資詐騙不斷 汐止行員通報警局及時攔阻

投資詐騙層出不窮，汐止警分局五月份就接獲二起利用投資詐騙案，有科技公司股票穩賺不賠，買九張送一張，如有獲利才會抽取手續費，經行員即通報警方到場說明而及時攔阻，分局長林詮峰也親自至中國信託汐止分行及元大銀行汐止分行致贈感謝狀。

淡水封城祖師爺遶境 防疫改車巡規模大減

農曆五月初五端午節是淡水清水巖祖師廟出巡宗教盛事，俗稱淡水大拜拜，共分成2天，也俗稱封城遶境，過去2年因為疫情影響停辦，今年恢復舉辦，但為了顧及防疫，規模將大幅縮減，而且全程改成車巡方式進行。

汐止髒亂地大變身 社區志工綠美化成花園

在汐止區長興街二段，有一塊髒亂地，在整理後，這陣子保長社區的志工當起園丁開始種花花草草綠美化，包括種植荷花、鳳仙花等等，不但成了小花園，一旁還有步道，讓民眾可以散步休閒邊賞花。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。