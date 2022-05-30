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淡水封城祖師爺遶境 防疫改車巡規模大減
農曆五月初五端午節是淡水清水巖祖師廟出巡宗教盛事，俗稱淡水大拜拜，共分成2天，也俗稱封城遶境，過去2年因為疫情影響停辦，今年恢復舉辦，但為了顧及防疫，規模將大幅縮減，而且全程改成車巡方式進行。
淡水清水巖管委會主委李宗燦表示，今年初原本看在疫情趨緩，而且國內疫苗覆蓋率比去年高出許多，因此期望在暌違2年之後可以盛大舉辦，但從3月開始本土確診數升溫，到現在是疫情的高峰期，後來決定改成車巡遶境，而陣頭隊伍從原本四十多組，剩下二十組，參與人員也只有千人，相較於過去萬人陣頭的規模，可說是大幅縮減。
這次遶境從端午節當天下午四點開始從大忠街集合出發，遶完水碓後接著重建街，中山路往淡水捷運站清水街等路線進行，而廟方也規定參與遶境者必需要攜帶疫黃卡，需打滿三劑疫苗才能夠參與，也期盼在疫情嚴峻下可以順利完成遶境活動，等待明年趨緩解禁之後，再來盛大規模舉辦。
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