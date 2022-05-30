快訊

美國參議員譚美晚間抵台 將拜會蔡總統、蘇貞昌談5大議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水封城祖師爺遶境 防疫改車巡規模大減

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水清水巖祖師廟端午節出巡，顧及防疫，規模將大幅縮減，而且全程改成車巡方式進行。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水清水巖祖師廟端午節出巡，顧及防疫，規模將大幅縮減，而且全程改成車巡方式進行。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆五月初五端午節是淡水清水巖祖師廟出巡宗教盛事，俗稱淡水大拜拜，共分成2天，也俗稱封城遶境，過去2年因為疫情影響停辦，今年恢復舉辦，但為了顧及防疫，規模將大幅縮減，而且全程改成車巡方式進行。

淡水清水巖管委會主委李宗燦表示，今年初原本看在疫情趨緩，而且國內疫苗覆蓋率比去年高出許多，因此期望在暌違2年之後可以盛大舉辦，但從3月開始本土確診數升溫，到現在是疫情的高峰期，後來決定改成車巡遶境，而陣頭隊伍從原本四十多組，剩下二十組，參與人員也只有千人，相較於過去萬人陣頭的規模，可說是大幅縮減。

這次遶境從端午節當天下午四點開始從大忠街集合出發，遶完水碓後接著重建街，中山路往淡水捷運站清水街等路線進行，而廟方也規定參與遶境者必需要攜帶疫黃卡，需打滿三劑疫苗才能夠參與，也期盼在疫情嚴峻下可以順利完成遶境活動，等待明年趨緩解禁之後，再來盛大規模舉辦。

淡水 遶境 疫情

延伸閱讀

慰勞第一線防疫清潔隊員 鄭文燦親致贈粽子禮盒

影／百萬債務糾紛疑亮槍 從淡水飆車15K到士林撞爆胎

陳時中不選等同防疫失敗？蔣萬安：防疫差 不因派誰改變

淡古、淡江大學慶端午 合推「獨木舟遊古蹟」

相關新聞

零權利金不平等終結 黃珊珊：明將宣布大巨蛋營收分潤

大巨蛋零權利金爭議，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「明天，我們將正式宣布大巨蛋營收分潤的計算方式。」黃說，前朝將價值...

投資詐騙不斷 汐止行員通報警局及時攔阻

投資詐騙層出不窮，汐止警分局五月份就接獲二起利用投資詐騙案，有科技公司股票穩賺不賠，買九張送一張，如有獲利才會抽取手續費，經行員即通報警方到場說明而及時攔阻，分局長林詮峰也親自至中國信託汐止分行及元大銀行汐止分行致贈感謝狀。

淡水封城祖師爺遶境 防疫改車巡規模大減

農曆五月初五端午節是淡水清水巖祖師廟出巡宗教盛事，俗稱淡水大拜拜，共分成2天，也俗稱封城遶境，過去2年因為疫情影響停辦，今年恢復舉辦，但為了顧及防疫，規模將大幅縮減，而且全程改成車巡方式進行。

汐止髒亂地大變身 社區志工綠美化成花園

在汐止區長興街二段，有一塊髒亂地，在整理後，這陣子保長社區的志工當起園丁開始種花花草草綠美化，包括種植荷花、鳳仙花等等，不但成了小花園，一旁還有步道，讓民眾可以散步休閒邊賞花。

捷運汐東線修正案送交通部 汐止議員催進度

汐止捷運談了好多年，依舊還沒動工，本來是汐民線後來改汐東線，新北市政府也決定從汐止端先做，目前綜合規劃案在今年三月有條件通過後，修正案也已經在前幾天送交通部審核，新北市議員張錦豪希望能夠加快捷運期程，另外，也要求市長侯友宜承諾加快進度。

三芝有機農場輪作管理有方法 夏季不缺菜

時序開始進入炎炎夏季，颱風入侵或是致災豪雨就讓葉菜類欠收，因此不少農友乾脆不種葉菜，不過在三芝有機農場，應用輪作與設施管理的方式來種植葉菜類，少了雨災與病蟲害，讓一年四季的供菜都相對穩定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。