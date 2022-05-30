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投資詐騙不斷 汐止行員通報警局及時攔阻

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
中國信託汐止分行及元大銀行汐止分行行員及時阻止詐騙案，汐止警分局長林詮峰致贈感謝狀。 圖／觀天下有線電視提供
中國信託汐止分行及元大銀行汐止分行行員及時阻止詐騙案，汐止警分局長林詮峰致贈感謝狀。 圖／觀天下有線電視提供

投資詐騙層出不窮，汐止警分局五月份就接獲二起利用投資詐騙案，有科技公司股票穩賺不賠，買九張送一張，如有獲利才會抽取手續費，經行員即通報警方到場說明而及時攔阻，分局長林詮峰也親自至中國信託汐止分行及元大銀行汐止分行致贈感謝狀。

汐止分局汐止派出所於5月18日13時許，接獲中國信託汐止分行通報有名婦人急於匯款要投資，疑似遭到詐騙，遂派員前往。吳姓婦人（74年次）表示受先生委託匯款投資，稱接獲管道得知投資「蓋德科技」公司股票穩賺不賠，買九張送一張，如有獲利才會抽取手續費，使其先生深信不疑，要求妻到銀行匯款63萬元到某個人帳戶，惟婦人對此事有疑慮，所以故意沒有填寫匯款單金額，當行員詢問時，才告知匯款的原因，經行員認為有異即通報警方到場說明，婦人也回電告知先生遇到詐欺不能匯款。

汐止派出所又於5月23日10時，接獲元大銀行通報疑似民眾遭到假投資詐騙，員警當場攔阻吳男(48年次)因「北方信託APP」及Line ID「北方信託客服」的常見詐欺手法而匯款現金40萬元。

汐止派出所所長林建中提醒，疫情期間不法分子時常透過手機簡訊、LINE、臉書、Youtube、IG、網路新聞等資訊管道媒介投資、打工、貸款等信息，並須繳交手續費及加入會員等理由誘騙匯款，詐欺集團也會遊說以給小孩、孫子結婚、裝潢、投資買房等理由回應銀行行員詢問，民眾應多加查證或撥打「110報案專線」、「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助。

汐止 詐騙 詐欺

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