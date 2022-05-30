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中嘉寬頻家和攜手台藝大 傳授新住民紀錄新故鄉

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「中嘉寬頻｜家和」與台灣藝術大學合作，舉行影像製作營，由專業師資帶領新住民學習拍攝技巧及後製。圖／中嘉寬頻家和提供
「中嘉寬頻｜家和」與台灣藝術大學合作，舉行影像製作營，由專業師資帶領新住民學習拍攝技巧及後製。圖／中嘉寬頻家和提供

為讓新北新住民更快融入在地生活，同時能與家鄉分享生活，「中嘉寬頻｜家和」與台灣藝術大學合作，舉行影像製作營，由專業師資帶領新住民學習拍攝技巧及後製，不少外籍配偶都說與家人分享生活更美了，也有新二代驚豔創作，有說不出的感動。

新北市是全國新住民最多的城市，為讓他們能融入在地生活，並把生活分享給親友，中嘉寬頻｜家和日前與國立台灣藝術大學產學合作，在鶯歌區西鶯里活動中心舉行「CH3新故鄉‧新映像」影像製作營，由台藝大蔡維揚教導新住民用手機拍片及剪輯，並在昨日舉行成果發表。

成果展中，許多新住民將所學加以應用，製作出許多溫馨的家庭生活影片，像是一位年僅10歲的新二代學生陳麗珍，就用逐格動畫做出一隻毛毛蟲在紙上爬行，吃到無敵星星變大後，前往各地旅遊，讓人眼睛為之一亮，看到自己的作品投放在大螢幕上，更有著說不出的感動。

鶯歌姊妹會長劉芳蘭表示，以前拍照只在意人像清楚、有無出框，透過課程學習到更多訣竅讓讓影片更好看，包含構圖及運鏡等，讓影片更佳活潑，尤其現在疫情讓交通受限，也少回國探親，未來就可透過影片分享小孩的現況或是生活趣事。

另外，這次活動主辦單位也安排專人傳授大家媒體識讀相關的常識，中嘉寬頻｜家和總經理徐雪玲說，「CH3新故鄉‧新映像」影像製作營，除將手機影像拍攝與CH3公用頻道推廣結合，落實民眾對於媒體的近用權外，也能參加集團所舉辦的「在地影像培力與徵件活動」，總獎金高達200萬。

「中嘉寬頻｜家和」與台灣藝術大學合作，舉行影像製作營，由專業師資帶領新住民學習拍攝技巧及後製。圖／中嘉寬頻家和提供
「中嘉寬頻｜家和」與台灣藝術大學合作，舉行影像製作營，由專業師資帶領新住民學習拍攝技巧及後製。圖／中嘉寬頻家和提供
「中嘉寬頻｜家和」與台灣藝術大學合作，舉行影像製作營，由專業師資帶領新住民學習拍攝技巧及後製。圖／中嘉寬頻家和提供
「中嘉寬頻｜家和」與台灣藝術大學合作，舉行影像製作營，由專業師資帶領新住民學習拍攝技巧及後製。圖／中嘉寬頻家和提供
「中嘉寬頻｜家和」與台灣藝術大學合作，舉行影像製作營，由專業師資帶領新住民學習拍攝技巧及後製。圖／中嘉寬頻家和提供
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新住民 台灣藝術大學 新北

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