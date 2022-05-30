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北市共享汽車尋車功能叭叭聲太吵 鄰近居民怨：已出現幻聽

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市自2019年起陸續核准共享汽車業1600輛營運，不過APP尋車會鳴喇叭聲，卻吵得民眾苦不堪言。本報資料照片。
台北市自2019年起陸續核准共享汽車業1600輛營運，不過APP尋車會鳴喇叭聲，卻吵得民眾苦不堪言。本報資料照片。

台北市自2019年起陸續核准共享汽車業1600輛營運，不過借車時APP尋車功能會鳴喇叭聲，吵得民眾苦不堪言，尤其晚間夜深人靜時，聲音更擾民，正因每周都會好幾個晚上被喇叭聲吵醒，已經有民眾開始出現幻聽等症狀；北市允諾將責成業者改善。

台北市長柯文哲今赴台北市議會進行市政總質詢，議員戴錫欽表示，他接獲住在信義區松山工農附近的民眾投訴，住家旁停車場停放許多共享汽車，想要租用的民眾會在租賃APP按「尋車鍵」尋車，預約車輛就會發出擾人的「喇叭聲」；民眾抱怨，每星期至少有四個晚上被喇叭聲打擾，也因為頻率頻繁，不僅晚上睡不好，甚至已經有民眾開始出現幻聽等症狀。

戴錫欽表示，4月中時函文請交通局協助通知業者改善，雖然交通局、交通部及業者，分別在4月22日、5月6日、5月11日及5月16日白紙黑字回文表示，「現行已於晚上10時至早上7時，暫停喇叭聲改以閃光方式替代」。

戴錫欽表示，不過辦公室同仁29日實地前往松隆路與松信路交叉口、南港區東新街，以及民眾陳情的松山工農附近停車場，實測後發現竟只有民眾陳情的該處停車場車輛有以閃光替代喇叭，其餘兩處仍在尋車時發出「叭叭聲」。

戴錫欽批評，業者改善只做半套，北市府官員被呼嚨而不自知，尤其北市共享汽車的停車場共282場，含地下或立體停車場114場、緊鄰民宅的平面停車場168場，令他擔心居住在緊鄰平面停車場的民眾權益，該由誰來保障。

交通局長陳學台表示，已請業者說明，業者回應由於系統設定錯誤，正在處理中。戴錫欽質疑，業者豈能聲稱「不實的改善計畫」；柯文哲允諾將責成業者與交通局，落實改善所有場域的共享汽車，都能在晚上10時至早上7時，改以閃光方式替代尋車喇叭聲。

停車場 台北市長 戴錫欽 柯文哲

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