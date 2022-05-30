獅子會300A1區與新生活促進會合力 端午「傳愛到北海」

為讓北海岸弱勢戶安心過端午，獅子會300A1區、新生活促進會合、相關善心企業及人士共同「傳愛送暖到北海」，捐贈肉粽等生活物資，希望在佳節及疫情期間送暖，針對身障及長者也親送到家，還有許多大學生幫忙，在疫情下見證人性光輝。

國際獅子會300A1區飢餓防範委員會和忠孝行善功德會響應「新北市好日子愛心大平台」，結合萊爾富公司、善果屋、一禾堂和善心人士龐崇愛、陳思如等人，發起「傳愛送暖到北海」。

活動上捐贈肉粽、波波麵、鮭魚鬆、食用油、御飯糰、麵包、白米等，透過新生活社會福利發展促進會與三芝、石門區公所，發放給1200弱勢戶，希望大家都能平安過端午。

獅子會300A1區總監陳鍊成表示，疫情影響下，許多行業都受衝擊，弱勢戶生活一定更辛苦，因此在端午節前夕特別發起聯合社會服務，為每一戶準備豐盛的民生物資，每一大袋內均備有肉粽等16項。

新生活促進會發起人羅素如表示，非常感謝獅子會300A1區及所有贊助者，由於連日大雨，發放上千戶物資時確實大費周章，幸經三芝、石門兩區公所和北海岸社福中心協助，在三芝夜市停車場搭帳棚，以方便民眾領取，促進會除事先發函通知，也動員所有工作人員協力完成。

羅素如指出，發放物資時，獅子會友在總監等人帶領下，親自為案家搬運打包，有些身障與年邁行動不便的長輩，甚至都會親送到家，除獅友外，真理大學也有志工學生一起幫忙，在疫情下見證人性光輝。