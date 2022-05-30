消弭月經貧窮再掀話題 新北議員籲教育及理解同等重要

近來世界經期衛生日讓「消除月經貧窮」再掀討論，新北市府過去就持續推廣月經平權，也提供許多管道免費發送女性生理用品，新北市議員金瑞龍認為，不只提供生理用品，學校教育也很重要，透過教導及理解達到月經平權。

聯合國人口基金宣言強調，月經並不是一個女孩或婦女的議題，而是人權議題，而台灣近來因為疫情衝擊經濟，導致月經貧窮可能發生在一些較為弱勢族群，曾有弱勢家庭為省錢，規定小孩一天只能換一次生理用品；也有女學生透露，父親省吃儉用只為讓她不用煩惱沒錢買衛生棉。

台灣性別平等教育協會表示，月經貧窮不只是購買生理用品的貧窮，還有月經教育的貧窮，也應從教育去除月經汙名化，甚至男性也應認識月經知識和生理用品使用方式。

新北市長侯友宜表示，市府積極照顧偏鄉及弱勢婦女，提供許多管道免費發送女性生理用品，讓大家都能方便使用。社會局長張錦麗指出，新北市府都有提供生理用品放在偏遠地區的國高中女廁、公共親子中心、實物銀行及社福中心等，未來還會持續增加生理用品放置地點。

金瑞龍認為，新北市除提供生理用品外，學校的教育也很重要，學校可不定期舉辦生理講座，老師也應該在課堂上教導正確的月經觀念，讓學生不分性別都能了解月經的意義，理解女性日常，進而去關心及協助有需要者，以期達到月經平權。

金瑞龍呼籲，大家伸出溫暖的雙手擁抱月經貧窮的孩子，讓她們能有穩定的生理用品物資，也讓有需求的女性朋友都能得到妥適的照顧，未來他也會努力持續推動月經平權、打造友善月經城市，督促市府結合各界資源，在新北普設生理用品發放據點，保障月經貧窮者權益。