快訊

國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長 劉政鴻擔任競選總幹事

到茂林多納大橋旅遊被沖走 丈夫卡沙洲報警妻搜救中

中央規劃兒童疫苗大型接種站 柯文哲：很白痴的命令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消弭月經貧窮再掀話題 新北議員籲教育及理解同等重要

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員金瑞龍認為，市府不只提供生理用品，學校教育也很重要，透過教導及理解達到月經平權。圖／金瑞龍提供
新北市議員金瑞龍認為，市府不只提供生理用品，學校教育也很重要，透過教導及理解達到月經平權。圖／金瑞龍提供

近來世界經期衛生日讓「消除月經貧窮」再掀討論，新北市府過去就持續推廣月經平權，也提供許多管道免費發送女性生理用品，新北市議員金瑞龍認為，不只提供生理用品，學校教育也很重要，透過教導及理解達到月經平權。

聯合國人口基金宣言強調，月經並不是一個女孩或婦女的議題，而是人權議題，而台灣近來因為疫情衝擊經濟，導致月經貧窮可能發生在一些較為弱勢族群，曾有弱勢家庭為省錢，規定小孩一天只能換一次生理用品；也有女學生透露，父親省吃儉用只為讓她不用煩惱沒錢買衛生棉

台灣性別平等教育協會表示，月經貧窮不只是購買生理用品的貧窮，還有月經教育的貧窮，也應從教育去除月經汙名化，甚至男性也應認識月經知識和生理用品使用方式。

新北市長侯友宜表示，市府積極照顧偏鄉及弱勢婦女，提供許多管道免費發送女性生理用品，讓大家都能方便使用。社會局長張錦麗指出，新北市府都有提供生理用品放在偏遠地區的國高中女廁、公共親子中心、實物銀行及社福中心等，未來還會持續增加生理用品放置地點。

金瑞龍認為，新北市除提供生理用品外，學校的教育也很重要，學校可不定期舉辦生理講座，老師也應該在課堂上教導正確的月經觀念，讓學生不分性別都能了解月經的意義，理解女性日常，進而去關心及協助有需要者，以期達到月經平權。

金瑞龍呼籲，大家伸出溫暖的雙手擁抱月經貧窮的孩子，讓她們能有穩定的生理用品物資，也讓有需求的女性朋友都能得到妥適的照顧，未來他也會努力持續推動月經平權、打造友善月經城市，督促市府結合各界資源，在新北普設生理用品發放據點，保障月經貧窮者權益。

新北市長 衛生棉 侯友宜

延伸閱讀

月經突然來了別擔心 竹市31處公有館舍供涼感衛生棉

不捨幼童染疫受苦 新北女議員媒合業者免費清消環境

號召店家響應加入月經友善行列 苗栗副縣長直播宣導

新北市到宅照護隊成立一周 完成65人服務

相關新聞

民進黨團批市府留不住中小企業 新北：工廠數量增加中

新北市議會總質詢，民進黨團認為，新北許多中小企業因為面臨找不到土地，被迫遷到外縣市，希望市府能推出政策、提供空間留下中小...

北市共享汽車尋車功能叭叭聲太吵 鄰近居民怨：已出現幻聽

台北市自2019年起陸續核准共享汽車業1600輛營運，不過借車時APP尋車功能會鳴喇叭聲，吵得民眾苦不堪言，尤其晚間夜深...

中嘉寬頻家和攜手台藝大 傳授新住民紀錄新故鄉

為讓新北的新住民更快融入在地生活，同時能與家鄉分享生活，「中嘉寬頻｜家和」與台灣藝術大學合作，舉行影像製作營，由專業師資...

獅子會300A1區與新生活促進會合力 端午「傳愛到北海」

為讓北海岸弱勢戶安心過端午，獅子會300A1區、新生活促進會合、相關善心企業及人士共同「傳愛送暖到北海」，捐贈肉粽等生活...

消弭月經貧窮再掀話題 新北議員籲教育及理解同等重要

近來世界經期衛生日讓「消除月經貧窮」再掀討論，新北市府過去就持續推廣月經平權，也提供許多管道免費發送女性生理用品，新北市...

吉祥物「粽寶」遭毀 新北石門區公所：端午節前難修復

端午節將屆，新北市石門區知名吉祥物「粽寶」疑遭人破壞，手上所端小粽子被拆下丟棄。公所今天表示，已請警方加強巡邏，呼籲民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。