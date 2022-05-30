「新北水岸青輕騎」活動倒數 加碼抽自行車無限騎乘卡

新北有全國最長的210公里河濱自行車道，新北高灘處舉辦「新北水岸青輕騎」邀民眾同遊，活動6月5日截止報名，已進入倒數階段，除先前就宣傳的眾多好禮外，今再加碼10名「無限卡」，得主可享1年內不限次數於新北市河濱自行車租借站免費借用自行車。

高灘處說明，青輕騎自行騎乘活動報名期間自即日起至6月5日止，民眾只要在今年5月15日至6月12日期間，騎乘精選淡水河岸青輕騎、大漢名畫青輕騎、新店擺渡青輕騎、汐止風華青輕騎、大都會熊猴森青輕騎等5條自行車道路線中任1條，並依指定任務拍照打卡，就能獲得好禮及證書，完成路線愈多，贈禮愈多。

高灘處表示，歡迎大家在享受水岸騎乘的快樂之餘，挑戰收集5種不同的完騎好禮；另外，活動倒數也加碼好禮，民眾於活動結束後，各條騎乘路線都將抽出2名，共抽10名幸運得主，可獲得「無限卡」，享1年內於新北市河濱自行車租借站免費借用自行車，不限次數暢「騎」河濱。