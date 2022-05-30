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樹林大柑園擬做複合產業城 力拚明年公展

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府擬將大柑園以國土計畫方式打造成「複合式產業城」。記者張睿廷／攝影
新北市府擬將大柑園以國土計畫方式打造成「複合式產業城」。記者張睿廷／攝影

新北市今年積極推動的樹林大柑園國土計畫，未來將打造成「複合式產業城」，設置高精密產業專區、地方傳產區，不過新北市城鄉局推動的都計委託技術服務案已流標2次，議員呼籲要加快進度，避免工廠外移其他縣市。

大柑園占地615公頃，主要聚集金屬製品製造業、紡織業、家具製造業、塑膠製品製造業、機械設備製造業等前5大產業，目前正在做產業規畫研究，預計以「複合式產業城」規畫，串連周邊產業環境、交通便利性，盼發展「精密機械及高端零組件製造」主軸，輔以民生化工。

新北市議員陳世榮表示，大柑園計畫在2019年通過內政部審議，調整為一般農業區，去年啟動國土計畫，不過該案必須等城鄉局完成擴大都計，經發局才能招商，沒想到現在都計委託技術服務案又流標。

陳世榮建議，市府應採區段徵收，部份用地作現狀保留，不要比照塭仔圳大規模剷除，讓工廠走頭無路，優先安置、輔導中小型工廠。

經發局回應，大柑園未登記工廠申請納管約446家，目前都在後續審查，將採勸導輔以行政罰鍰執行，積極輔導業者轉型為合法化工廠。

市議員廖宜琨則說，新北市工業用地長年不足，不少產業外流到桃園等地，桃園地價較低、產區規畫詳細，市府若要搶人才動作就要快，不僅大柑園開發區，像是山佳都市計畫內的工業區有上萬坪私人土地也因長年未整合，數十年至今仍是農田，呼籲市府盡快研議解決方式。

城鄉局表示，因大柑園土地面積大，規畫困難，廠商較無意願才會流標，已重新調整內容，預計6月初將再度招標，若順利的話，有機會明年公開展覽，後續將視地方意見，再做調整。

桃園 新北

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