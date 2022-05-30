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吉祥物「粽寶」遭毀 新北石門區公所：端午節前難修復
端午節將屆，新北市石門區知名吉祥物「粽寶」疑遭人破壞，手上所端小粽子被拆下丟棄。公所今天表示，已請警方加強巡邏，呼籲民眾要愛惜公物，可惜無法趕在端午節前修復。
新北市石門區公所今天在臉書（Facebook）貼文，放上「粽寶」哭哭照片表示收到通報，「十八王公的粽寶肉粽被人拆下來了...粽寶都要哭泣了」。
區公所經建課長連啟仁告訴中央社記者，事發後有和警方聯繫，但因該處並未設置監視器，無法確定是否人為導致，已請警方加強巡查，另也會盡快修復。
根據石門區公所官網，肉粽是石門區特色美食之一，在地店家約20家，肉粽口味、種類也推陳出新，包括鮑魚粽、芋香櫻花蝦粽、五香肉粽等，除了吉祥物「粽寶」，公所也在官網上推出「肉粽地圖」協助行銷。
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