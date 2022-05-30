兒童BNT疫苗在校接種率45% 北市：6月3日全部打完

台北市遭質疑兒童疫苗接種率全台墊底，台北市副市長蔡炳坤表示，根據最新數據，截至5月30日下午3時止，158所公私立國小，有70校完成接種兒童BNT疫苗，實際接種共2萬90人，在校接種率45%，並將在6月3日前接種完成。

北市議員許淑華質疑台北市兒童疫苗接種率墊底，僅佔14.4％。對此，蔡炳坤表示，北市5-11歲兒童疫苗接種已經「全面規劃、儘速接種」，家長可以選擇集中在學校、就近預約在診所、門診掛號到醫院等三種管道接種疫苗，全部在6月3日前接種完成，也有信心未來4天，數據會大幅增加。

蔡炳坤表示，有關兒童BNT疫苗，截至5月30日下午3時止，158所公私立國小共70校完成接種，實際接種共2萬90人，在校接種率45%，含5-11歲1萬9474人（幼兒園1716人，國小1萬8098人），國小年滿12歲124人；5月31日計有37校進行BNT疫苗施打作業。

蔡炳坤表示，有關莫德納疫苗，截至5月30日已有150校共1萬5385人完成接種，在校接種率約13%，含6-11歲1萬3902人（幼兒園412人，國小1萬3490人）以及國小年滿12歲1483人。

另外，指揮中心今宣布，自6月1日起協助地方政府設置5至11歲兒童疫苗大型接種站，其中包括台北自由廣場。

蔡炳坤表示，中央在自由廣場設大型接種站，需求量應該不會太大，當然也有可能家長調整既定的接種期程，改到中正紀念堂接種，也可能幫忙接種到臨近縣市的兒童。

蔡炳坤表示，要特別提醒的是，中正紀念堂同時設有防疫急門診暨車來速PCR篩檢站，如果要設置疫苗接種站，務必要妥為分流，才不會造成兒童被感染的風險。