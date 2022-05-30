柯文哲目標設1200站 議員轟YouBike2.0浮濫、使用率低

台北市長柯文哲推動YouBike2.0，目標今年底前設站達1200站，不過議員質疑，北市交通局為滿足市長的1200站目標，竟取消設站距離，導致部分站與站間距離不到100公尺，導致YouBike2.0浮濫設置，形成有的站無人借車窘境，3成站點平均一個車柱一天借車數少於2人次，等同浪費公帑。交通局回應，對於借位比低的站體，會調查原因，並滾動檢討。

柯文哲今天赴議會總質詢，議員張斯綱調閱資料發現，柯文哲推動YouBike2.0下令閃電戰力推擴點，竟取消設站距離，導致部分站點距離不到100公尺，各站點距離太近，形成無人借車窘境，建設不符實際需求，浪費人民人汗錢。

議員調閱資料發現，YouBike2.0設置截至今年3月底，已設置有998站，每天平均一個車柱借車少於2人次的高達316站、約占34%；其中車柱最低借位比為0.1、趨近於0，也就是說幾乎沒人借，其中租借最少的站體位於文山區明道國小東南側，全市最低。另外，借車少於1人次的還有104站、約占10.4%。

議員質疑，北市府原本的YouBike2.0站點距離標準，直線距離應大於200公尺，或步行距離要大於300公尺，不過現在取消設站距離標準後，導致站體間距離過近，導致使用率下降、浪費公帑。以借位比低於2、站距在200公尺以內的146站，等同浪費公帑1488萬元；100公尺內設站、借位比低於2的也有32站，約占低使用站體的30%，

對於議員質疑YouBike2.0許多站體距離過近，交通局長陳學台回應，2.0設站的確訂有一些原則，如希望與捷運接駁，所以捷運站出入口都會有YouBike2.0站，另外，現在許多設站多為地方提出需求，交通局對實際需求也不確定，所以訂有設置15柱為原則。

對於議員質疑有許多站體借位比過低，陳學台說，會看後續的使用狀況，調查是因借不到車、還是沒人借，再來滾動檢討看是要增柱、還是要減柱。