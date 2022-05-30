事業廢棄物處理費暴增 新北：中央將設專廠處置

今日新北市議會總質詢，市議員廖宜琨提到，台商回流，事業廢棄物增加，處理費從一車6000元漲至1萬2000元以上，超過一倍，要求市府設置臨時合法暫置場存放可燃性廢棄物。新北市環保局長程大維表示，現階段合法的事業廢棄物暫置場有42處，已能存放5.6萬噸垃圾，中央也會在3年內設置專門處理事業廢棄物的「聯合處理中心」，可有效降低垃圾處理費。

廖宜琨表示，新北市焚化爐輪流歲修，新北垃圾處理量大減，加上台商回流，事業廢棄物大增，也導致事業廢棄物處理費從一車6000元漲至1萬2000元到2萬元間，業者苦不堪言。

廖宜琨認為，市府應該設置臨時合法暫置廠來存放可燃廢棄物，若地目不符合，也都可以討論，讓他們來申請，只要解決地目問題，隨時都有100家以上的業者可以來申請，將大幅紓解事業廢棄物處理費的問題，解決燃眉之急。

市長侯友宜表示，只要地目合法的業者來申請，市府會全力協助他們變成合法暫置場，若是業者想在地目不合法的地方申請設置臨時事業廢棄物暫置場，新北會再來討論是否可行。

程大維指出，許多地目要做事業廢棄物暫置場並不合法，也不能隨便讓業者申請通過，譬如農業區、保護區拿來做成垃圾暫置場都會造成環境污染，還會涉及到都市計畫等多層面的問題，所以市府不可能隨意就讓業者通過成為臨時事業廢棄物暫置場。

程大維回應，新北目前共有42家合法的事業廢棄物暫置場，可處理5.6萬噸垃圾，另還有14家業者正在申請中，只要通通通過，預計能再增加1萬噸的垃圾處理量，達到6.6萬噸。

程大維表示，中央目前已在全國準備設置8座「聯合處理中心」，未來可專門處理可燃性垃圾，也就是事業廢棄物，讓地方的焚化廠專心處理家戶垃圾，中央、地方分工合作，相信可有效降低垃圾處理費。