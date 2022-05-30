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來個不一樣的端午 五股守讓堂推尋寶遊戲、頌花神

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市百年歷史建築五股守讓堂，在6月4日推出「跟著尪仔標漫遊百年古厝」的尋寶遊戲。圖／新北市立圖書館提供
新北市百年歷史建築五股守讓堂，在6月4日推出「跟著尪仔標漫遊百年古厝」的尋寶遊戲。圖／新北市立圖書館提供

端午節將至，新北市百年歷史建築五股守讓堂，在6月4日推出「跟著尪仔標漫遊百年古厝」的尋寶遊戲，五股分館則於6月11、12日推出「百花頌花神」DIY活動，帶大家認識24節氣。 新北市立圖書館長王錦華說，透過有趣的尋寶遊戲寓教於樂，不僅能欣賞擁有百年歷史的建築之美，還能重溫古早童玩。

王錦華說，尪仔標是台灣經典童玩之一，也是許多人童年回憶，更可以說是一個時代的縮影。此次百年歷史的五股守讓堂推出專屬的復古多元文化童玩尪仔標，透過有趣的尋寶遊戲寓教於樂，並述說老厝老味老故事，讓大家在端午佳節欣賞百年歷史的建築之美，還能重溫古早童玩打尪仔標，感受兒時記憶的新滋味。

另外，端午節是芒種這個節氣裡最重要的節日，民間有夏日送花神的習俗。五股分館也特別於6月11、12日推出食花采趣、記憶留香、樂音綻放三種手作活動頌花神，將帶民眾透過DIY剪黏、泥塑、花磚、彩繪等五股守讓堂建築花樣設計的專屬餅乾，以及彩繪卡林巴琴等活動。

新北市圖表示，五股分館在6月1日至6月30日也推出遊戲主題書展，6月4日只要觀看「線上玩尪仔標遊戲」影片，還可以參加答題送好禮。

歷史建築 端午節

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