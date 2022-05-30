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猴硐貓公所首屆貓所長「硐鑼燒」 歡迎抱抱

中央社／ 新北30日電

猴硐貓公所籌備處」第1屆貓所長命名活動日前完成，大多數人取了「硐鑼燒」可愛名字，配合國際抱貓日首次對外見客，今起至6月5日舉辦「抱抱硐鑼燒」活動。

新北市政府動物保護防疫處處長楊淑方表示，硐鑼燒 是白底橘貓，去年4月出生，迄今僅1歲多的公貓，原本是街貓，因個性很好，於是被「猴硐貓公所籌備處」收養當起了第1屆的貓所長。

她表示，貓公所3月間舉辦貓所長命名活動，受到網友熱烈回應，4月間共有硐鑼燒、硐花順、所長、胖橘長及柑仔等5個名字進行最後票選，5月中旬確認由「硐鑼燒」的名字獲選，並於今天起第1次正式對外見客。

動保處指出，現今社會工作壓力繁重，很多貓奴一回家就想抱抱家中的貓，療癒整天的疲勞。為響應5月30日「國際抱貓日」，動保處於5月30日至6月5日在猴硐貓公所籌備處舉辦「抱抱硐鑼燒」活動，民眾與新上任貓所長硐鑼燒拍照打卡按讚上傳動保處官方臉書，即可享貓村合作店家優惠。

猴硐

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