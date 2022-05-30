北藝中心挨批小巨蛋翻版 音量超標遭罰6000元

台北表演藝術中心接連兩周舉辦舞蹈活動，舞台音量造成噪音與震動，居民批評小巨蛋翻版。北藝表示，接獲居民反映後活動有做調整，但環保局昨日到現場勘查，因靠基河路側的音量超標，所以主辦單位遭罰6000元。

北藝中心5月21日、5月28日和5月29日接連在戶外搭建舞台，先後舉辦捷運盃街舞大賽、世界霹靂舞公開賽，附近居民受噪音困擾，更有居民批評「士林區準備迎接第二個噪音小巨蛋？」

北藝中心行銷部經理黃文瀚說，因為聲響關係造成周邊民眾困擾，北藝3、4月為試營運期，有3個劇院空間試營運，5月這2個活動還在做測試，未來北藝中心若開放戶外廣場外租場租，將會再配合適合的活動，包括戶外活動在音量、舞台配置、人流動制等規劃。

黃文瀚說，5月21日的捷運盃街舞大賽，舞台配置面向劍南路，喇叭重低音可能造成住戶困擾，民眾反應後，5月28日和5月29日世界霹靂舞公開賽有做調整，請協會把舞台面向調整到其他路面，並將音量控制在70至80分貝左右，不過環保局29日前來稽查，基河路側的音量超標，因此依法開罰6000元，罰鍰部分由主辦單位繳納。

黃文瀚說，由於連續兩周調整音量、舞台等，仍有居民反應覺得聲音有困擾，因此原訂6月18日要舉辦的捷運盃街舞總決賽將更改場地，不會在北藝中心舉辦。