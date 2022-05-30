北市兒童疫苗施打率墊底 議員爆家長急到外縣市接種

國內本土確診人數居高不下，不少家長希望讓孩子早點打疫苗。北市議員許淑華指出，台北市兒童疫苗接種率墊底，僅佔14.4％，甚至有家長特地帶小朋友從台北跑到新北去接種疫苗，批評柯市府表現不夠積極、不夠理想。

許淑華表示，各縣市的兒童疫苗施打方式跟步調多有不同，因疫情停課，甚至有些學校啟動稍微晚一點。況且等待疫苗產生保護力都還需要時間，大家都在跟時間賽跑，台北市的狀況並不樂觀，前幾日甚至有家長自力救濟努力搶名額，最後特地帶小朋友從台北跑到新北去接種疫苗。衛生局說要了解一下，目前還沒進一步回應。

許淑華調閱資料發現，5到11歲完成第一劑的接種率，在六都裡面台北市墊底，僅佔14.4％，高雄市第一為33.6％，其餘依序為台南市31.6％、台中市30.2％、新北市24.5％、桃園市19.3％。

許淑華表示，現在應該是大家不分彼此共同努力的時候，高雄市正努力增設兒童疫苗接踵的特別門診與社區接種站，基隆也開設了大型兒童疫苗接種站，相信也會有更多縣市加快腳步。

當大家都在拚兒童施打率時，反觀台北市先是在設立兒童綠色通道時猶豫再三，目前台北市的兒童疫苗施打率也幾乎是全國最後一名，比人口眾多的新北市還低。這種表現都是不夠積極、不夠理想的，很難令人相信柯文哲真心在意兒童的健康與家長的焦慮。