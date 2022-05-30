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北市兒童疫苗施打率墊底 議員爆家長急到外縣市接種
國內本土確診人數居高不下，不少家長希望讓孩子早點打疫苗。北市議員許淑華指出，台北市兒童疫苗接種率墊底，僅佔14.4％，甚至有家長特地帶小朋友從台北跑到新北去接種疫苗，批評柯市府表現不夠積極、不夠理想。
許淑華表示，各縣市的兒童疫苗施打方式跟步調多有不同，因疫情停課，甚至有些學校啟動稍微晚一點。況且等待疫苗產生保護力都還需要時間，大家都在跟時間賽跑，台北市的狀況並不樂觀，前幾日甚至有家長自力救濟努力搶名額，最後特地帶小朋友從台北跑到新北去接種疫苗。衛生局說要了解一下，目前還沒進一步回應。
許淑華調閱資料發現，5到11歲完成第一劑的接種率，在六都裡面台北市墊底，僅佔14.4％，高雄市第一為33.6％，其餘依序為台南市31.6％、台中市30.2％、新北市24.5％、桃園市19.3％。
許淑華表示，現在應該是大家不分彼此共同努力的時候，高雄市正努力增設兒童疫苗接踵的特別門診與社區接種站，基隆也開設了大型兒童疫苗接種站，相信也會有更多縣市加快腳步。
當大家都在拚兒童施打率時，反觀台北市先是在設立兒童綠色通道時猶豫再三，目前台北市的兒童疫苗施打率也幾乎是全國最後一名，比人口眾多的新北市還低。這種表現都是不夠積極、不夠理想的，很難令人相信柯文哲真心在意兒童的健康與家長的焦慮。
許淑華表示，柯文哲確診在家也許比較有空上臉書發文，卻說得像個旁觀者一樣看待家長的焦慮。守護孩子的健康應該是大家共同的責任，尤其是身為地方首長。如果真的在意孩子們的健康，那應該好好善用的權力，提出更完善超前的配套方案。讓大家對施打量能更有信心，讓家長們不再擔心焦慮，才是台北市長應該做的事。
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