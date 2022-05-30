快訊

行政院大撒幣300億補貼租金：是德政，還是買票？

比三級警戒更焦慮…疫情下的幼兒照顧難題 家長瀕臨崩潰

影片曝光！保一總隊警察打警察 學弟殘暴打斷學長腿骨

滄海桑田城市再造 從輔遷員視角看塭仔圳前世今生

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導

延宕開發的塭仔圳重劃區是新北市政府重要的建設項目，不過既有建物的整建與人員搬遷曠日費時，噓新聞的熱門單元「小編去哪兒」今日任務就是擔任塭仔圳重劃區的「一日輔遷員」，透過輔遷員的視角、以別開生面的介紹方式，實地了解工廠承租戶、原住戶居民搬遷與其他需要協助事宜，一同了解重劃區的前世今生。

城市間發展從滄海成為桑田、桑田再因應工業時代成為廠房用地，隨著時代更迭，從前五股、泰山地區間的4000多間廠房，如今正式劃定成為塭仔圳重劃區；不過在數十年的自由發展下，既有的廠房承租戶、原住戶對未來的去向居所難免感到茫然；因此新北市政府特別派出「輔遷員」、給予當地民眾關懷與協助，並加速重劃區內的地上物整治與建設。

輔遷員採取兩人一組，分別負責訪談與拍照記錄；一組配置一台平板電腦，內建有外業系統，詳細記錄各區民眾的個資與需求；一旦發現有需要協助部分，就能立即跨平台協調，讓產業順利搬遷。

新北市地政局重劃科專員張瑞雲表示，在搬遷過程中，可能涉及資金、宗教、諮詢協助等項目，透過輔遷員的訪視，可以更了解當地民眾的需求，更清楚知道是否有租約未到期、需要搬遷時間以及確認訪視的數量等，幫助民眾找回重劃前的生活價值。

重劃區

延伸閱讀

台中13期重劃挖出2278件文物 藍綠議員籲就地建博物館

新北市議員擬參選人林鼎超發聲：「孩子一個都不能少」

反轉？竹北Q1交易量年減5成、這產品價跌25%

全台購屋熱門路段出爐 冠軍落台中「這處」3大因素加持

相關新聞

北藝中心挨批小巨蛋翻版 音量超標遭罰6000元

台北表演藝術中心接連兩周舉辦舞蹈活動，舞台音量造成噪音與震動，居民批評小巨蛋翻版。北藝表示，接獲居民反映後活動有做調整，...

北市兒童疫苗施打率墊底 議員爆家長急到外縣市接種

國內本土確診人數居高不下，不少家長希望讓孩子早點打疫苗。北市議員許淑華指出，台北市兒童疫苗接種率墊底，僅佔14.4％，甚...

猴硐貓公所長取名「硐鑼燒」 和牠拍照打卡享優惠

新北市動保處表示，今天是「國際抱貓日」，提醒飼主給家中的貓大大的擁抱，今起到6月5日並在猴硐貓公所籌備處舉辦「抱抱硐鑼燒...

淚別慈母 侯友宜千字思親

「送行時，多麼捨不得放開手中那條緊繫靈柩的長繩，只因這是此生和您在人間最後的相繫…」新北市長侯友宜昨辦完母親喪事後，在臉...

新北52校缺場館 雨天難上體育課

新北有6所國中、46所國小沒有活動中心、體育館或風雨操場。學生在雨天僅能在迴廊、川堂上課，最長長達數月都無法運動。家長、...

新北國小教甄 錄取率增加1倍

新北111學年度國小暨幼兒園教師甄選昨天登場，去年因疫情未辦考試，今年教師缺額有1220名，全國最多，共7049名考生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。