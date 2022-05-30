滄海桑田城市再造 從輔遷員視角看塭仔圳前世今生

延宕開發的塭仔圳重劃區是新北市政府重要的建設項目，不過既有建物的整建與人員搬遷曠日費時，噓新聞的熱門單元「小編去哪兒」今日任務就是擔任塭仔圳重劃區的「一日輔遷員」，透過輔遷員的視角、以別開生面的介紹方式，實地了解工廠承租戶、原住戶居民搬遷與其他需要協助事宜，一同了解重劃區的前世今生。

城市間發展從滄海成為桑田、桑田再因應工業時代成為廠房用地，隨著時代更迭，從前五股、泰山地區間的4000多間廠房，如今正式劃定成為塭仔圳重劃區；不過在數十年的自由發展下，既有的廠房承租戶、原住戶對未來的去向居所難免感到茫然；因此新北市政府特別派出「輔遷員」、給予當地民眾關懷與協助，並加速重劃區內的地上物整治與建設。

輔遷員採取兩人一組，分別負責訪談與拍照記錄；一組配置一台平板電腦，內建有外業系統，詳細記錄各區民眾的個資與需求；一旦發現有需要協助部分，就能立即跨平台協調，讓產業順利搬遷。

新北市地政局重劃科專員張瑞雲表示，在搬遷過程中，可能涉及資金、宗教、諮詢協助等項目，透過輔遷員的訪視，可以更了解當地民眾的需求，更清楚知道是否有租約未到期、需要搬遷時間以及確認訪視的數量等，幫助民眾找回重劃前的生活價值。