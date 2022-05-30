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台中市農業局、財政局長確診 累積十位正副首長染疫

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市農業局長、財政局長確診，今天缺席市政總質詢。記者陳秋雲/攝影
台中市農業局長、財政局長確診，今天缺席市政總質詢。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今天進行市政總質詢，擔任主席的蔡耀頡宣布，農業局長，財政局長兩人確診，由副局長代理備詢。台中市政府包括局副市長、局處長，先後已有10位官員確診。

台中市議會第三屆第七次定期會開議因4月底兩場業務質詢前例行性的府會餐敘，先後有文化局，教育局，新聞局，觀旅局，地政局，運動局長及令狐榮達，黃國榮等8人確診。

教育文化業務質詢期間都由副手代打，議會上周二開始市政總質詢，官員陸續康復，回到議會備詢。

今天上午，主席蔡耀頡議員宣布，農業局長蔡精強、財政局長羅仙法兩人確診，由副局長代理備詢。

累計這波疫情延燒以來，台中市政府先後已10位官員確診。市府透露，累計上千員工確診，但依照市府員工2萬6000多人計算，比例並不高。

3位副市長有2人確診，29位局長有8人確診，首長確診比例高。

市府表示，早就實施分艙分流上班，且都有代理人制度，市政運作不受影響。

台中市 疫情 文化局

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