蘇貞昌提資訊戰 吳訓孝批網軍的顏色都是綠色

對於蘇貞昌院長今日受訪時表示對資訊戰不能鬆懈。新北市議員擬參選人吳訓孝表示，請蘇貞昌別再雙標，就連台灣元老級的網民論壇PTT上也都是充斥民進黨的假訊息操作。「如果蘇院長看不到，我願意把相關資料整理給巧慧委員，中央地方一起努力打擊假消息。」

吳訓孝表示，根據鄉民整理出來的資料顯示，自2018年以來，網路異常行為帳號多為泛綠陣營所擁有，其中卡神楊蕙如被刪除的帳號就超過2400個，以及督割李柏璋也有50組以上的假照號在PTT造謠抹黑，全台灣的鄉民都認得出來，就是民進黨認不出來。

吳訓孝說，蘇貞昌更是法院認證的網軍頭子，2018年新北市長選舉時「跑步哥集團」，遭李正皓爆料約有22個帳號專門執行「捧蘇打侯」，其中帳號所有人黃男不滿此說法向法院提告，結果以不起訴處分作結，儼然就是法院認證的網軍操作。

吳訓孝質疑，以現在露天拍賣的拍賣價格估計，這些講帳號的市值高達新台幣上千萬，這些錢從哪裡來？難道民進黨執政就要用大撒幣的方式控制輿論市場嗎？這些假帳號在網路上帶風向的行為，不只戕害臺灣的言論自由，更是重重打臉民進黨自己的創黨精神。