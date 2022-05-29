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不用打爆關懷中心電話 新北疫點通解惑5萬人次使用

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北啟用「新北疫點通」網站，以確診者、密切接觸者、不確定身分者三類，讓民眾查找跟自身相關的疫情常見問題。圖／新北衛生局提供
新北啟用「新北疫點通」網站，以確診者、密切接觸者、不確定身分者三類，讓民眾查找跟自身相關的疫情常見問題。圖／新北衛生局提供

國內疫情延燒，民眾問題接踵而來，新北每日約有6萬通電話，湧入公衛系統諮詢，為增加民眾查找疫情資訊的便利性，新北啟用「新北疫點通」網站，以確診者、密切接觸者、不確定身分者三類，讓民眾查找跟自身相關的疫情常見問題，目前累計使用者已經達5萬人、瀏覽次數達8萬人次。

新北今日新增1萬4848例，居家照護執行中11萬6581人，居家隔離列管數3萬115人。而在疫情之下，對於許多疫情問題，民眾仍是一知半解，不斷湧入衛生所及區公所尋求協助，為此新北疫點通囊括民眾最關心的防疫資訊，共有五大類，包含最新消息、我的身分、防疫小幫手、衛教專區及常見問題。

新北衛生局表示，新北疫點通平台跳脫傳統板型選擇活潑鮮明色彩，首頁以大區塊顯示，使用者中心的引導路徑設計，分別為確診者、密切接觸者、不確定身分者三類，讓民眾透過自我身分認知點選進入。此外，從防疫小幫手可以找尋快篩試劑的購買、公費疫苗施打、社區篩檢站地點及防疫旅館資訊。

衛生局指出，新北疫點通不僅資訊明確、內容到位還有許多實用的防疫資訊，讓民眾不用拼命搜尋、打電話找答案，還能透過手機連結分享給親朋好友，頁面操作簡單也能夠一鍵式搜尋，且所有防疫最新資訊網站會持續更新。目前累計使用者已經達5萬人、瀏覽次數達8萬人次。

新北今日新增1萬4848例，居家照護執行中11萬6581人，居家隔離列管數3萬115人。圖／新北衛生局提供
新北今日新增1萬4848例，居家照護執行中11萬6581人，居家隔離列管數3萬115人。圖／新北衛生局提供

新北 衛生局 居家照護 居家隔離 快篩試劑

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