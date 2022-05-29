北市公車電動化龜速 議員憂「今年400輛上路」恐跳票

北市府2018年宣布，今年要上路400輛電動公車，但北市議員王欣儀指出，目前僅有100多輛，且北市現有的15個充電場，有2個無法給足充電瓦數，不僅憂心政策跳票，甚至連是否可達到中央所提「2030年市區公車全面電動化」目標都是未知數。

北市公運處表示，補助方面會持續向中央溝通，呼籲加速補助審核，並視情快同意業者延長燃油公車使用期限，另充電場站問題也已向交通部反映。

王欣儀表示，北市府配合中央推動2030市區公車全面電動化政策，2020年起，北市業者總計588輛公車申請中央補助計畫，但至今僅核定補助288輛、實際上路的電動車只有100多輛，針對北市規畫今年要讓400輛電動公車上路，憂心恐達不到目標。

王欣儀說，北市至今獲核定的電動公車，包含一般型補助計畫258輛、示範型補助計畫30輛，但北市公車業者其實有138輛電動公車申請示範型補助，然而中央補助僧多粥少，僅核定30輛、核定比例22％，北市去年10月有118輛電動公車申請一般型補助，但中央至今都還沒審查，北市今年2月又有76輛公車申請示範型補助計畫，何時核定及實際核定數量都是未定之天。

王認為，北市連4年內衣讓400台電動公車上路都搞不定，未來還要每年汰換400輛燃油公車，可能有難度。各公車業者2008年購買的低底盤公車，12年後陸續屆齡，本期待以電動公車銜接，市府也下令不准再買燃油公車，但電動公車不是核定太慢就是太少，業者拿不到補助，也就無法如期汰換，只能跟車商展延，繼續使用屆齡燃油車。

另外，王欣儀也質疑，電動公車需要充電，但穩定供電在台灣仍有很大挑戰，加上補助不足、審核時間過長、核定數量不太，「2030年市區公車全面電動化，是否會成為空頭支票？」

公運處長常華珍表示，中央會先審查示範型補助計畫電動車，若沒有得到中央補助，業者仍可申請一般型補助。未來也會持續向中央溝通、呼籲加速審核，若業者的燃油公車在屆齡前一年有向中央提出計畫申請，就不會歸責業者，會同意業者延長燃油公車使用期限。