疫情下端節持續送暖 下營上帝廟送5000顆肉粽給弱勢

疫情端節送暖不墜，台南市下營上帝廟今天召集志工聯手包了約5000粒肉粽，分送給弱勢家庭及獨居長輩，讓疫情期間的愛與溫暖不中斷。

下營上帝廟前廣場從25日就集結40名志工忙碌備料、清洗粽葉，包了近5千顆粽子，再由社區、里辦公處、志工親自送往204戶弱勢家庭或獨居老人家中，讓弱勢家庭與長輩疫情期間不孤單，感受端午佳節氣息。

市長黃偉哲今也趕至為準備材料及烹煮粽子的社區志工加油打氣，為慰勞防疫人員，黃偉哲親自贈送志工包的香粽給當地各區公所，感謝辛苦社區志工，在端午節前夕響應包粽活動。上帝廟、晉成科技、廣泰金屬工業在現場也聯手捐贈500劑快篩試劑，給消防局第二救災救護大隊大隊同仁使用。

上帝廟主委姜金利表示，消防人員為第一線防疫人員，防疫更是重中之重，消防隊有更多快篩劑，落實消防人員自我防護，更能強化服務。第二大隊大隊長丁春能表示，疫情期間要求各分隊同仁執行勤務時務必作好個人防護及清潔消毒，並使用快篩劑檢測，同時加強同仁救護技能，包括各項救護清消、個人防護訓練，減少染疫風險，提升救護效能等。