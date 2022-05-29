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疫情下端節持續送暖 下營上帝廟送5000顆肉粽給弱勢

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市消防局第三救災救護大隊獲熱心企業捐贈快篩劑，讓出勤弟兄防護更有保障。圖／台南市消防局提供
台南市消防局第三救災救護大隊獲熱心企業捐贈快篩劑，讓出勤弟兄防護更有保障。圖／台南市消防局提供

疫情端節送暖不墜，台南市下營上帝廟今天召集志工聯手包了約5000粒肉粽，分送給弱勢家庭及獨居長輩，讓疫情期間的愛與溫暖不中斷。

下營上帝廟前廣場從25日就集結40名志工忙碌備料、清洗粽葉，包了近5千顆粽子，再由社區、里辦公處、志工親自送往204戶弱勢家庭或獨居老人家中，讓弱勢家庭與長輩疫情期間不孤單，感受端午佳節氣息。

市長黃偉哲今也趕至為準備材料及烹煮粽子的社區志工加油打氣，為慰勞防疫人員，黃偉哲親自贈送志工包的香粽給當地各區公所，感謝辛苦社區志工，在端午節前夕響應包粽活動。上帝廟、晉成科技、廣泰金屬工業在現場也聯手捐贈500劑快篩試劑，給消防局第二救災救護大隊大隊同仁使用。

上帝廟主委姜金利表示，消防人員為第一線防疫人員，防疫更是重中之重，消防隊有更多快篩劑，落實消防人員自我防護，更能強化服務。第二大隊大隊長丁春能表示，疫情期間要求各分隊同仁執行勤務時務必作好個人防護及清潔消毒，並使用快篩劑檢測，同時加強同仁救護技能，包括各項救護清消、個人防護訓練，減少染疫風險，提升救護效能等。

鄰近消防局第三救災救護大隊昨也獲得善心人士與企業捐贈唾液快篩及鼻腔快篩共1100劑，大隊長陳博文說，轄區除6個消防分隊，更在北門消防分隊成立「北門專載隊」擔負高風險病患載運工作，近來本土確診案例居高不下，出勤消防同仁接觸機會多、相對風險也高，感謝在地善心人士及企業支持消防業務。

台南市下營上帝廟今天召集志工聯手包了約5000粒肉粽，分送給弱勢家庭及獨居長輩，市長黃偉哲也趕往學包粽子感謝志工們辛苦付出。圖／下營區公所提供
台南市下營上帝廟今天召集志工聯手包了約5000粒肉粽，分送給弱勢家庭及獨居長輩，市長黃偉哲也趕往學包粽子感謝志工們辛苦付出。圖／下營區公所提供
下營上帝廟主委姜金利（左起）將捐贈的快篩劑轉交給台南市長黃偉哲、消防局第二救災救護大隊大隊長丁春能。圖／台南市消防局提供
下營上帝廟主委姜金利（左起）將捐贈的快篩劑轉交給台南市長黃偉哲、消防局第二救災救護大隊大隊長丁春能。圖／台南市消防局提供

快篩試劑 疫情 弱勢家庭

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