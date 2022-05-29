資安暨智慧科技研發專區二期今動土 預計明年底完工

台南沙崙智慧綠能科學城產專C區的資安暨智慧科技研發專區二期開發工程，今天舉行動土典禮，工程預計於今年底完成主體鋼構，明年底完工，總工程金額19億1500萬元。

動土典禮上午10點30分舉行台南市長黃偉哲、立法委員王定宇、林宜瑾、陳亭妃等人都出席，一同持鏟動土，祈求工程順利、圓滿平安。

黃偉哲說，推動沙崙智慧綠能科學城是總統蔡英文的主要政見「5+2產業創新計畫」之一，其目標為打造創新產業、建構智慧生態城市，並促進南北區域平衡、增加南部發展機會，同時發展綠能產業。

蔡總統與行政院長蘇貞昌屢次南下視察，相當關切沙崙建設進度，可見國家下一個世代產業的躍起與進步，與沙崙發展息息相關，沙崙將成為台灣未來發展的重要節點。

科技部長吳政忠表示，資安暨智慧科技研發一期大樓，目前以智慧科技暨資安為基礎，配合南部產業特色（製造業），發展智慧科技、物聯網資安研發與產業育成，提供資安人才培育與場域驗證，帶動研發量能。

今天動工的二期大樓，為一座地下兩層、地上五層建築，完工後將以打造完整國際級資安暨智慧科技核心生態聚落為目標，提供國際級資安、智慧科技關鍵廠商及新創進駐場域。規劃建築主體建置包含太陽光電系統、屋頂綠化與雨水貯留等設施，基地東南側設置街角廣場，將相關零售、餐飲等生活服務設施集中設置於廣場四周。