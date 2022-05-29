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快篩陽確診減輕急診壓力 新北議員：早知如此何必當初

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
指揮中心指揮官陳時中昨說，快篩陽新制上路後急診壓力相對減輕，一番話讓身在重災區的新北國民黨議員江怡臻質疑，中央早知如此，何必當初一意孤行？圖／江怡臻提供
指揮中心指揮官陳時中昨說，快篩陽新制上路後急診壓力相對減輕，一番話讓身在重災區的新北國民黨議員江怡臻質疑，中央早知如此，何必當初一意孤行？圖／江怡臻提供

快篩陽確診全面開放26日上路，指揮中心指揮官陳時中昨日說，新制上路後急診壓力相對減輕，一番話讓身在重災區的新北國民黨議員江怡臻質疑，中央早知如此，何必當初一意孤行、為什麼不在新北建議時就立即實施，讓之前的民眾苦苦等候？

江怡臻表示，新北市長侯友宜5月1日就呼籲的確診新制，過了一個月終於上路後，短短三日，單日急診人數2.5萬，相較於高峰單日突破4萬人，已大幅減輕急診醫護壓力。江說，確診舊制讓民眾拖著病體、推著輪椅、抱著小孩，不分晴雨冷熱，排隊等待PCR，實在苦不堪言，如果不是這樣的PCR政策，哪一個人願意在急診排隊呢？

另針對中央也承認確診新制能夠盡早投藥，降低中重症發生機率，江怡臻表示，現在是疫情高原期，死亡率和中重症頻創新高，民眾焦慮心慌，新制未上路前，有多少人因中央的一意孤行，無法第一時間獲得治療。江怡臻指出，中央地方團結抗疫，才能戰勝疫情，盼中央能夠共同努力，才是民眾之福。

新北市長 疫情 PCR

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