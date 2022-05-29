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國際青年商會亞太大會在日本大阪 中市府推台中觀光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
由全球最大青年ngo組織國際青年商會在日本大阪府堺市舉辦為期4天的亞太大會，今天落幕。圖／中市觀旅局提供
由全球最大青年ngo組織國際青年商會在日本大阪府堺市舉辦為期4天的亞太大會，今天落幕。圖／中市觀旅局提供

由全球最大青年NGO組織國際青年商會在日本大阪府堺市舉辦為期4天的「2022年亞洲太平洋地區會員代表大會」，今天落幕，台中市政府觀光旅遊局和台中市亞哥國際青年商會，突破疫情國境限制，在場力推台中觀光。

中市觀旅局表示，看準全球旅遊相關產業正逐漸復甦及台日長久友好情誼，與台中市亞哥國際青年商會合作，在日本亞太大會台灣之夜透過實體展覽、日文導覽，及駐員解說等方式，跨國推廣台中觀光景點及特色旅遊。

除為停滯近2年的台日觀光帶來嶄新契機，透過此次大會共超過30個國家代表團，6000名以上國際人士參與，也讓台中的豐富旅遊資源，成功的展示在國際友人面前；觀旅局表示，各國國境已陸續鬆綁，適逢日本也宣布將放寬旅遊入境限制，重啟國際觀光團入境，相信在挺過這一波疫情後，將重迎國際入境觀光熱潮。

台中市青年商會指出，國際青年商會104個會員國，共超過16萬名青年會員，世界總會提出「JCI RISE」的目標，希望全球青年在共同面對COVID-19的影響時，能維持和重建經濟和勞動力士氣，並與社會各界合作，在此精神下，與觀旅局合作，在國際交流之餘，扮演台中觀光大使的任務。

觀旅局指出，目前台灣青商國家總會預計今年9月於中台灣辦理全國年會，如國境順利開放，年會可望邀請日本友好都道府縣觀光單位，赴中台灣進行觀光交流、合作推廣、台日文化祭及地方創生特色展等系列活動，屆時觀旅局將鎖定主題，積極行銷及洽接合作，讓目標市場的遊客更認識台中、喜愛台中。

青年 日本 台中市

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