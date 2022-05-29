桃園兒童BNT疫苗 鄭文燦：再提早到6月10日打完

桃園25日開始替5至12歲幼童接種BNT疫苗，但被不少議員舒翠玲質疑接種速度不夠快。桃園市長鄭文燦今天受訪表示，兒童BNT疫苗接種計畫已經協調好，會在6月10日完成，幼兒園也會就近安排到學校施打，同樣在6月10日打完。

桃園啟動幼童在校接種疫苗專案多日，不過議員舒翠玲、牛煦庭都質疑，部分校園安排接種時間，最晚的要等到6月底，讓不少家長擔心，呼籲兒童BNT疫苗應該要在端午節前打完。

鄭文燦表示，接種專案是各國小自行與合約醫院診所洽詢時間，各院所也有自己能負擔的量能，但經討論後，已決定所有國小提前到6月10日前完成施打，公、私立及非營利幼兒園的5歲以上學童也已安排到鄰近國小接種。

鄭文燦表示，桃園盛行率還沒到達北北基程度，跟北北基大概差5到7天左右，預計北北基盛行率會先到達12到13％，之後確診數會慢慢開始往下降。

今天市府團隊視察中路採檢站綠色通道，鄭文燦說，目前桃園PCR採檢陽性率約8成，代表PCR量能還是夠；桃園的醫院共1300多個病床，使用率大約3成，包括兒童病床在內還是有相當的餘裕；另桃園輕症在家照顧者累積超過22萬人，大概75％使用線上診療，線上診療覆蓋率會越來越高。