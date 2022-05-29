快訊

基隆「大麥」今晚熄燈…大清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與蔣萬安較勁？隔一日同場發快篩 黃珊珊：沒人在比賽

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市長參選人蔣萬安昨天才來發快篩，北市副市長黃珊珊今天也來，外界認為較勁意味濃，黃珊珊受訪表示，這個活動很有意義，沒有人在比賽。記者林麗玉／攝影
國民黨北市長參選人蔣萬安昨天才來發快篩，北市副市長黃珊珊今天也來，外界認為較勁意味濃，黃珊珊受訪表示，這個活動很有意義，沒有人在比賽。記者林麗玉／攝影

松山霞海城隍廟這三天連續發放免費快篩，吸引許多民眾一早排隊領取，上午9點發放時間未到，上午千分快篩名額，已吸引數百民眾排隊，隊伍從八德路繞一大圈排到基隆路上。由於國民黨北市長參選人蔣萬安昨天才來發，北市副市長黃珊珊今天也來，外界認為較勁意味濃，黃珊珊受訪表示，這個活動很有意義，沒有人在比賽。

黃珊珊今天上午8點50分，到霞海城隍廟發快篩，同一時間，國民黨議員秦慧珠、前立委李彥秀今天也來發放，對於是否與蔣萬安互相較勁？黃珊珊說，這是地方公益事情，廟方只有發三天，因昨天有行程，跟廟方約好今天來，這是很早之前就約好的行程，這活動很有意義，對我們來說很重要，沒有人在比賽。

對於李彥秀也出席這場公益活動，黃珊珊說，只要是霞海城隍廟的活動，大家都會來，她與李彥秀本來就是很好的朋友，松山霞海城隍廟是地方的信仰中心，去年也捐非常多防疫物資，包括救護車等，地方的事情沒有非顏色。

至於台北市議會明天開始總質詢，台北市長柯文哲30日零時將解隔離，黃珊珊表示，柯文哲總質詢期間，正在自主健康管理，明天將親自出席總質詢備詢，至於先前確診的市府局處首長也都解列，沒有首長確診、隔離中，明天總質詢都會出席，防疫人力也不是問題。

國民黨北市長參選人蔣萬安昨天才來發快篩，北市副市長黃珊珊今天也來，外界認為較勁意味濃，黃珊珊受訪表示，這個活動很有意義，沒有人在比賽。記者林麗玉／攝影
國民黨北市長參選人蔣萬安昨天才來發快篩，北市副市長黃珊珊今天也來，外界認為較勁意味濃，黃珊珊受訪表示，這個活動很有意義，沒有人在比賽。記者林麗玉／攝影

霞海城隍廟 黃珊珊 台北市長

延伸閱讀

紅線違停爭議延燒數日 黃珊珊：徐巧芯已道歉 就事論事

鬆口不排斥入民眾黨？黃珊珊：疫情嚴峻 先想市民的事

影／連三日發送2000份快篩 黃珊珊感謝城隍廟照顧鄉親

聲援郭彥均 黃珊珊轟蘇貞昌：大砲打小鳥 該做的事很多

相關新聞

桃園兒童BNT疫苗 鄭文燦：再提早到6月10日打完

桃園25日開始替5至12歲幼童接種BNT疫苗，但被不少議員舒翠玲質疑接種速度不夠快。桃園市長鄭文燦今天受訪表示，兒童BN...

與蔣萬安較勁？隔一日同場發快篩 黃珊珊：沒人在比賽

松山霞海城隍廟這三天連續發放免費快篩，吸引許多民眾一早排隊領取，上午9點發放時間未到，上午千分快篩名額，已吸引數百民眾排...

端午連假將至 北市玉成公園玩水設施可讓孩童大放電

端午假期即將到來，北市公園處表示，南港區的玉成公園的共融式兒童遊戲場不僅有鯨魚造型的遊具外，還有珊瑚水道等設施，可讓民眾...

影／連三日發送2000份快篩 黃珊珊感謝城隍廟照顧鄉親

松山霞海城隍廟連續三天發送快篩試劑，每天發送2000份，民眾一人可拿到兩劑，許多人一早就到場排隊，台北市副市長黃珊珊與民...

三貂嶺單車道 下月試營運

三貂嶺自行車道預計6月試營運，不過因為周圍腹地較小，民代擔心觀光品質及在地居民受影響。

確診引勞資爭議 新北近3月11件

新北市近日每天約2萬人確診，依目前規定無症或輕症確診者必須在家隔離，但有餐飲業勞工致電勞工局諮詢，指自己因確診被隔離在家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。