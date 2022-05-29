與蔣萬安較勁？隔一日同場發快篩 黃珊珊：沒人在比賽

松山霞海城隍廟這三天連續發放免費快篩，吸引許多民眾一早排隊領取，上午9點發放時間未到，上午千分快篩名額，已吸引數百民眾排隊，隊伍從八德路繞一大圈排到基隆路上。由於國民黨北市長參選人蔣萬安昨天才來發，北市副市長黃珊珊今天也來，外界認為較勁意味濃，黃珊珊受訪表示，這個活動很有意義，沒有人在比賽。

黃珊珊今天上午8點50分，到霞海城隍廟發快篩，同一時間，國民黨議員秦慧珠、前立委李彥秀今天也來發放，對於是否與蔣萬安互相較勁？黃珊珊說，這是地方公益事情，廟方只有發三天，因昨天有行程，跟廟方約好今天來，這是很早之前就約好的行程，這活動很有意義，對我們來說很重要，沒有人在比賽。

對於李彥秀也出席這場公益活動，黃珊珊說，只要是霞海城隍廟的活動，大家都會來，她與李彥秀本來就是很好的朋友，松山霞海城隍廟是地方的信仰中心，去年也捐非常多防疫物資，包括救護車等，地方的事情沒有非顏色。