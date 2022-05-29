端午連假將至 北市玉成公園玩水設施可讓孩童大放電

端午假期即將到來，北市公園處表示，南港區的玉成公園的共融式兒童遊戲場不僅有鯨魚造型的遊具外，還有珊瑚水道等設施，可讓民眾連假時帶孩子前往放電、遊憩，但要做好個人健康防護措施、勤洗手及配合各項防疫規範。

公園處處長黃淑如表示，為讓孩子在遊戲中能了解在地歷史文化，玉成公園共融遊戲場透過設計，讓公園遊戲場不再只是遊戲場，展現當地人文風情及地理特色，增設多樣的遊具以迎合不同年齡層小朋友的需求。

公園處南港公園管理所主任莊國境指出，玉成公園原本就是消暑的好地方，公園內的共融兒童遊戲場設有鯨魚造型滑梯，採用木造建置結構配有曲線型溜滑梯及管狀溜滑梯。

還有沙坑、可多人同時遊玩的旋轉麻花，另一側還設置多樣性遊具如斜坡爬網、空橋、滑輪擺盪和網狀吊橋等，讓孩童能專注精神眼手腳協調克服不同的障礙，享受如泰山般在樹林間搖盪的刺激快感。