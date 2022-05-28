費鴻泰確診解封後做第一件事 今協助發放快篩試劑

國民黨立委費鴻泰自從PCR確診後今天解封，參加公開的第一場活動，上午跟國民黨正式提名的市長候選人蔣萬安、選區內的其他議員們一起協助霞海城隍廟發放快篩劑。

費鴻泰說，霞海城隍廟主委沈錫祺邀請民意代表來共同來發放，這三天要發放1.2萬劑，也希望政府、民意代表一起關心民眾健康，並且加強防疫讓民眾生活安心。

費鴻泰指出，現在正是五月報稅期，每年的報稅服務不間斷，今晚剛完成今天的第四場報稅服務，假日每天都有四場到社區報稅服務。

費鴻泰表示，縱使今年疫情嚴重，還是克服萬難在信義、南松山區進行。費鴻泰請服務的同仁們快篩陰性、量額溫、酒精消毒、民眾與工作人員隔板，要把防疫措施做好。希望可以在最安全的情況幫大家服務，讓民眾不用跑國稅局也可以直接報稅。

參與報稅服務活動的民眾們也表示，對費委員很感謝，費鴻泰服務到家。