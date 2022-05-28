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北市6月1日起 0-6歲幼兒免費領快篩試劑

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
行政院長蘇貞昌宣布0到6歲的孩童持健保卡可以領5劑的免費快篩試劑，北市也將於6月1日開始實施。記者葉信菉／攝影
行政院長蘇貞昌宣布0到6歲的孩童持健保卡可以領5劑的免費快篩試劑，北市也將於6月1日開始實施。記者葉信菉／攝影

台北市今天新增7998例Covid-19本土確診個案，居家照護者5萬8001人、居隔者1萬40人，目前專責病房空床尚有899床。衛生局表示，6月1日起實施0-6歲免費領取5劑快篩試劑，民眾要攜帶幼兒的健保卡至實名制家用快篩販售通路藥局領取。

衛生局提醒，北市各行政區健康服務中心並非中央實名制家用快篩配發及販售地點，請至指定藥局領取，尚無健保卡之新生兒，可於拿到健保卡後再行領取。

衛生局說，使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認、或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，民眾可前往北市20處防疫急門診、11處親子防疫門診、2處社區篩檢站及3個車來速篩檢站進行診療、採檢、領藥等服務。

衛生局提醒，符合可拿抗病毒藥物的民眾，務必先在預約系統，填寫現在使用的藥物，勾選相關病史，才能加快流程。

為保護兒童的健康，衛生局已媒合醫療院所5月26日至6月3日期間，預定完成158所國小及附設幼兒園滿5歲兒童疫苗接種，5月28至31日期間以每一區提供一站點幼兒園接種服務。若無法配合到校接種，家長可於每周二、三至「台北市疫苗預約平台系統」或17家醫療院所特別門診，為孩童預約接種疫苗，提醒所有疫苗接種後兒童，回家後不要劇烈運動，多休息。

衛生局 快篩試劑 健保卡

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