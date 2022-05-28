聽新聞
test
0:00 / 0:00
中和活動中心被掛上建商廣告 環保局：若再掛可開罰
新北市中和區和東市民活動中心被民眾發現，活動中心門口跟圍籬都掛滿都更建商的廣告，投訴民眾質疑，市民活動中心是公家資源，為什麼可以刊登私人廣告。新北市環保局表示，接獲通報後，清潔隊已拆除，建商後續若私自掛上，可依法最高開罰6000元。
民眾投訴指出，中和區的和東市民活動中心昨天發現被建商掛滿都更簽約廣告，他打電話反映後，經反映後，昨天清潔隊到場緊急拆除。該位民眾質疑，市民活動中心是公家資源，為何公有地市民活動中心可以刊登私人建商廣告。
環保局表示，經了解後，是建商向中和區公所借用和東市民活動中心，擅自在建物外牆及建物旁的公有設施圍籬上設置帆布廣告，其中捆綁於圍籬的帆布廣告，確實是汙染環境，中和清潔隊於接獲通報後，已於昨（27日）傍晚時許拆除；另建築外牆的帆布廣告因未經管理單位中和區公所同意即設置，區公所也在同時段予以拆除。
環保局表示，若建商後續又私自掛上帆布廣告，可依違反廢棄物清理法第27條第11款規定，開罰1200元至6000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言