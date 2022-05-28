北市智慧公車站牌故障維修多 議員批：成了「花燈」

北市近年推動傳統公車站牌轉型智慧型公車站牌，至今年4月初，全市3343處公車站點已有2455站完成。但議員王浩發現，智慧站牌故障報修頻繁，104至110年間報修3460件，累計維修費3774萬，且在110年故障報修件數多達1956件，常故障成了「花燈」。北市公運處表示，部分站牌故障原因是設備老舊，今年底前會完成汰換。

王浩說，110年北市智慧公車站牌的故障報修1956件，占歷年報修總數一半以上，平均每天就有至少5處公車站牌出現故障無法正常運作。也有民眾說，等車時的確碰過電子看板突然花掉，或是翻黑。

若以公車站牌地點來看，近7年來報修次數最頻繁的前五名分別為泰北中學站東側，有58次、士林官邸站西側26次、西湖圖書館湖光教會站東側20次、師大分部站南側20次，以及仁愛新生路口站南側19次。

王浩說，北市現有智慧公車站牌可分為附掛式、獨立式以及太陽能電子紙式，不同類型的智慧站牌經常發生故障的項目也有所差異。其中，附掛式智慧站牌故障率高，他質疑原因可能出在公車亭都設有廣告燈箱、電子看板等附屬設施，需與這些設施共用電力，一旦供電不穩或電力超出負載，就可能導致設備損壞。

公運處智慧運輸科長張耿禎說，110年報修次數較多，主因是為了加強維護品質，提早發現智慧型站牌異常情形，自110年起將後端系統自動偵測異常通知自主查修件數，納入故障報修統計，以前主要是1999反映，因此案件比過去多，但這幾年整體的妥善率仍有99%以上。

另外，故障報修次數最多的前5名站位，其中2站原為舊式獨立式站牌，106年更換為附掛式站牌後，均已無報修故障情形；另外3站故障原因則為通訊不穩定、設備老舊及電源不穩。