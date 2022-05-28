疫情爆發 零接觸資收機回收倍增
為鼓勵民眾資源回收，新北市架設零接觸式資源回收機，並提供點數供民眾購物折價使用，疫情前每月回收量約4.2萬個資收物、近期增倍增至單月約9萬個，新北市環保局將四合一資收機由3處增加為6處，便利民眾使用。
防疫期間新北市推廣零接觸資源回收，將24小時可用的四合一回收機數量由3處增加為6處；資收物兌換積點可折抵消費商家也擴增至44家，包括foodpanda、愛買、小北百貨、迷客夏等。
環保局表示，新北市自2011年推出黃金里資收站政策，鼓勵民眾將資源回收物交付鄰近資收站，集點兌換專用垃圾袋及環保商品，並建置「新北回收物品易查通」查詢網頁，解答民眾廢棄物分類問題。2020年10月設置24小時服務四合一資收機，可回收PET寶特瓶、鋁罐、手搖PP杯及乾電池等4類回收物。
資收機設置近3年來已回收超過83萬個寶特瓶、24萬個鋁罐、21萬個手搖PP杯及43萬顆廢乾電池，總計回收約173萬個資源回收物，1個月平均回收約4.2萬個。而疫情發生後，每月平均回收量提升達9萬個以上，故近日再增加據點至6處，分別位於小北百貨的板橋雨農店、三重自強店及新莊中正店、環球購物中心中和店、以及愛買的南雅店、三重店，未來點位陸續新增。
環保局說明，智慧回收機以人工智慧判斷回收種類，可計算回收物數量集點，每個PET寶特瓶2點、鋁罐2點、PP手搖飲塑膠杯1點，而廢乾電池點數更高，3號至6號及9V方形乾電池每顆5點，1號及2號乾電池每顆更可累積10點。
累積的點數則可在44家各類型店家配合折價使用，包括小北百貨、迷客夏連鎖飲料店、愛買量販店、台安連鎖藥局、昇恆昌免稅店、小林眼鏡等，而最近foodpanda外送平台也加入公益推廣，讓點數可折抵外送費。
環保局補充，疫情期間利用無人資收機回收，可減少回收時與人接觸機會。回收機台還有各項防疫措施，包含設置等候線讓排隊民眾保持社交距離；於操作觸控螢幕上設置防疫螢幕防護膜，民眾可使用瓶蓋、鑰匙取代手指操作；機台內還增設紫外線殺菌燈用來消毒資收物，並提高設備環境的消毒頻率。
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