掃墓人潮逐年降 北市府擬減專車班次省預算

台北市政府每年清明期間都會提供掃墓專車讓民眾搭乘，而受疫情影響，自2019年至今搭乘人次逐年下降，從疫情前的百萬人次，到疫情初縮減剩27萬人次，直到近2年回升到逾50萬人次，再加上掃墓形式多元，市長柯文哲就有意縮減班次、減少支出。

不過公運處認為，要觀察明年搭乘人次，若疫情趨緩人潮回流，也擔心車輛不足，最快2024年才有可能減班。

北市公運處表示，今年掃墓公車共8天、調度807輛車、行駛1萬2724班次，總計疏運53萬6287人次，闢駛木柵線、南港線、崇德線、軍人公墓線及陽明山線，提供民眾免費搭乘至富德公墓、 南港軍人公墓、陽明山第一公墓等三 大墓區。

統計歷年掃墓公車人次，2019年掃墓公車有100萬1850人次搭乘，2020年因疫情剛全球爆發，搭乘數來到27萬3771人次，2021年回升至56萬5320人次。公運處說，今年清明節掃墓公車輸運成效，自2019年至今，已連續3年受Covid-19疫情影響，乘用掃墓公車的民眾少了約一半。

民政局指出，受疫情影響，北市針對清明節掃墓採取防疫措施，如塔樓人流管制、實聯登記、採行「線上直播法會」及取消「追思音樂會」，建議市民使用線上祭拜，近3年來民眾使用次數逐年成長。

民政局統計， 線上祭拜使用人次，2016年1萬6389人次，2017年也是1萬6389人次，2018年2萬9160人次，2019年 3萬394人次。到了2020年，正好是肺炎爆發那一年，爆增到15萬7684人次，去年也有7萬5694人次使用。

而柯文哲認為，疫情改變習俗文化，這3年間沒掃墓的人可能也不會再去了，盼公運處評估減少班次、支出。公運處說，今年掃墓專車經費約1200萬元，推判是因為疫情導致人潮下降，加上後疫情時代民政局也有推動線上掃墓等方式，讓現場掃墓的人次下降。

公運處說，現在掃墓公車大約每3到10分鐘一班，雖然人潮減少，但不會突然縮減，仍要觀察明年的搭乘運量，就怕人潮突然回升，會有民眾反映車次不足或車輛擁擠；假設疫情趨緩後，若搭乘人次持續降低，就可能會朝向放寬班距，例如10到15分鐘一班。