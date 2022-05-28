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家長想換地點打兒童BNT 蔡炳坤籲別爽約造成醫療浪費

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
兒童BNT疫苗陸續開打；圖為北市醫院設在戶外的防疫專責門診等候區。圖／聯合報系資料照
兒童BNT疫苗陸續開打；圖為北市醫院設在戶外的防疫專責門診等候區。圖／聯合報系資料照

台北市兒童BNT疫苗已經預約開打，不過有自行在平台預約的家長，想改讓孩童到校園集中施打。對此，台北市副市長蔡炳坤今天呼籲，如果已經預約完成的孩童，還是希望可以到一開始預約的醫療院所去施打，避免造成醫療資源浪費，且無論是哪種管道，都同樣是在下周會完成接種。

蔡炳坤表示，為了讓兒童早點具有保護力，北市採取「全面規劃、儘速接種」的策略，所以除了國小進入各校接種、幼兒園在12區各1所小學集中接種外，也開放預約平台接種、16家醫院預約接種等多元方式，提供最近便、最貼心的服務，無論哪一種方式，都在下週內接種完成，並無太大差異。

根據家長意願調查結果，有1成左右希望帶孩子去診所或醫院接種，可又有家長想改去校園集中接種。蔡炳坤說，因為不在預約時間內，系統關閉後就無法取消了，其實家長到孩子到診所很方便，一直以來也希望民眾預約後就不要爽約，如果沒有去會造成醫療資源浪費。

至於有幼兒園家長已經在平台預約完成，又想提前到12區集中接種。蔡炳坤說，其實平台預約的接種點都在診所，更加近便，還是希望按照預約的時間地點去接種就好，避免爽約造成診所的不便。如果說有特殊情況需要提前，只要向園方說明清楚。

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