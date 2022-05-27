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淡水門牌更換 疫情缺工戶政徵人最高月收8萬

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水戶政事務所針對淡水住家門牌進行更新作業，預計在八月底前全數更換完成40,617片。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水戶政事務所針對淡水住家門牌進行更新作業，預計在八月底前全數更換完成40,617片。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區從這個月23日開始，淡水戶政事務所針對淡水住家門牌進行更新作業，預計在八月底前全數更換完成40,617片，不過淡水戶政事務所表示，今年受到新冠疫情影響，許多作業工程都有缺工的狀況，人力短缺，因此日前也發出門牌更換徵人公告，向大家徵求人力來更換作業，依據每人更換速度的不同，平均一個月有3到8萬元的收入，希望可以徵求有志者來協助門牌更換作業。

淡水戶政事務所表示，這次門牌更換相較於以往不同的是，門牌顏色從原本的綠白相間底色與字樣，換成藍綠色白底樣式，多了一個新北市的圖樣，而依照各區特色的不同，淡水區在左下角也有在地知名的舢舨船以及夕陽符合淡水在地特色。對此淡水區長希望徵求在地熟知淡水大街小巷的市民們，一起加入更換門牌的服務，也可以賺取額外的收入。

淡水戶政事務所表示，這次徵才條件包括需自備機車、要有駕照能夠獨立作業，依照門牌計酬，大門牌一片8元，中門牌7元、小門牌4元以及專責小牌3.5元一片，而更換門牌的作業人工，都會配戴政府識別證，讓住戶可以清楚辨識，也請民眾多加配合，而對於門牌更換徵才有興趣的市民朋友也可以向淡水戶政事務所洽詢。

淡水 門牌

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