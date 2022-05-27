六年攢百萬 汐止江北里資收站捐消防災勘車

做資源回收不但響應環保，還能夠發揮愛心，汐止區江北里黃金資收站，每個星期一固定做資源回收，而志工們也將回饋金存下來，發揮大愛，六年來存了一百多萬，買了災情勘查車，捐給新北市消防第六大隊，今(27)日在江北市民活動中心舉辦的災情勘查車捐贈典禮上，由消防局副局長陳崇岳接受捐贈，並且回贈感謝狀表示感謝，包括新北市議員白珮茹、汐止區長陳健民及消防、義消人員等出席參加。

新北市消防局副局長陳崇岳表示，今天非常高興來江北里接受謝里長及志工們捐贈的災情勘查車，這也是汐止區秀峰義消分隊的協勤車，謝里長本身也是義消小隊長，了解分隊有新式災情勘查車的需求，本於回饋地方的理念，第一時間就集結志工力量響應捐車，感謝里長和志工在六年來做資收，點點滴滴累積下來的錢化為大愛，真的非常感謝，所以，今天針對每位志工都給予一張獎狀，有了這台車，對於地方上的消防救災戰力，能大大提升。

新北市議員白珮茹指出，謝謝江北里志工的大愛，也謝謝里長帶著志工一起響應環保也做愛心，謝謝他們捐贈的災情勘查車讓義消在協勤時能夠更安全，能夠更快速的協助地方上的救災工作。

江北里長謝祚敏說，很感謝志工義工所付出的，黃金資收站在民國106年成立到現在已經六年了，在當初成立時就有詢問過環保局，回饋金可不可做為回饋大愛的精神捐勘災車、以及做為志工的紀念，得到肯定的答案後，所以，就將這個想法放在心裡面，默默在做，做了幾年有成效後，就跟志工義工們商量，是不是可以將回饋金用來捐消防災勘車，也獲得贊同與支持，所以，一路走來真的很感謝他們，一起圓這個夢。

里長、志工長期致力於地方資源回收工作，不但為環保盡一分心力，多年來靠著大家默默努力積少成多，本於回饋地方的理念，集結志工力量響應捐車，里長很感謝環保及資收志工們十幾年來付出，現場消防局除了致贈感謝狀，里長也準備神秘小禮，依服務年份送金牌及金戒指。

江北里將每個星期做資源回收的回饋金，一點一點存下來，六年存了上百萬，捐贈秀峰義消分隊災情勘查車，為消防救災工作上增添戰力，也讓江北里黃金資收站的愛心，拓展到社會上每一個角落。