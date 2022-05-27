瑞芳國中57週年校慶 學生才藝成果競賽很吸睛

瑞芳國中建校57週年了，57年來為地方教育無數英才，今年受疫情影響，將原訂明(28)日才舉辦的校慶活動改到今(27)日，結合學校的學生社團才藝成果展一起熱鬧舉辦，為了減少群聚影響，校方也細心安排線上播出，讓9年級的學生線上觀賞，7、8年級生則現場參與活動，讓活動更安全。

活動開場由一群學生們帶來震撼熱鬧的迎賓鼓，將現場氣氛帶到最高點，然後由許多畢業校友等貴賓及瑞芳區長、立法委員賴品妤服務處和市議員林裔綺服務處等來賓一起歡唱生日快樂歌，祝福瑞芳國中57週年生日快樂。

瑞芳國中校長王綠琳表示，今年校慶活動因疫情影響，就結合每年都會在瑞芳車站表演的學生社團才藝成果展，一起在校內舉行，也很感謝許多貴人來參加校慶活動並給學校祝福，瑞芳國中未來會繼續持續不斷的努力。

瑞芳國中家長會長袁依婕表示，謝謝學校的老師們，每個人都盡自己最大的努力，做學生最好的模範，也感謝學生做好防疫工作，讓孩子們可以健康平安的到學校上課。

疫情影響，許多學校取消校慶活動，瑞芳國中精心安排線上觀賞來減少活動現場人數，更結合學生才藝競賽成果展現，讓這場57週年的校慶活動在熱鬧中圓滿落幕，也讓參與的所有人都留下了難忘的回憶。