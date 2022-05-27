公總鋪柏油蓋排水孔釀淹水 淡水里長直呼太誇張

梅雨鋒面全台連續好幾天的大雨，各地都造成災情，而淡水區在25日當天下午，因為強降雨中正路一段3巷口，出現淹水，範圍達到50公尺平方米，淹水深度0.3公尺，超過半個汽車輪胎高度，但油車里長唐儷樺說過去也有淹水狀況，里長與志工疏通排水孔後，淹水就可以排除，但這次從25日下午三點多，淹到隔天凌晨五點才疏通，原因就是最重要的排水孔被柏油覆蓋。

油車里長唐儷樺說過去這裡也有發生過梅雨鋒面或颱風淹水情況，但經過一旁國軍營區弟兄還有里環境志工的疏通，往往都在一個多小時水就會退，但這次非常誇張，原因就是路旁有2處排水孔被公路總局先前鋪柏油工程時，將排水孔給蓋住，導致淹水後，水都無法排出。

昨天淡水區公所區長也與新北市府水利局等相關單位到現會勘，淡水區長巫宗仁表示，由於當天時雨量超過50毫米，當時又是淡水河漲潮，原本就不好排水，加上2處最低窪的排水孔都被柏油蓋住，當天區公所調動5部抽水機，同時將被柏油蓋住的排水孔給挖開，另加挖出2處排水通道，才得以解決淹水問題。而里長也無奈的表示，希望相關單位在鋪設柏油時，別再將重要的排水設施給蓋住，才不會再度造成淹水問題。