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端午關懷弱勢 萬里公所媒合善心團體送物資

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所為弱勢家戶媒合物資，希望透過物資的發放，能夠讓弱勢家戶感受到來自社會的溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所為弱勢家戶媒合物資，希望透過物資的發放，能夠讓弱勢家戶感受到來自社會的溫暖。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區公所每年都會在過年、端午、中秋等重要的傳統節日，為弱勢家戶媒合物資，面對即將到來的端午佳節，公所為弱勢家戶媒合到善心團體的豐盛物資，有白米、紅包甚至是目前最缺乏的快篩試劑都有，希望透過物資的發放，能夠讓弱勢家戶感受到來自社會的溫暖。

萬里區長粘雪琴表示，萬里區公所力推三大品牌，其中一項就是社福品牌，對於區內弱勢家戶的關懷相當重視，而這一次端午佳節的物資發放，媒合來自金包里慈護宮的白米與紅包，以及漁澳順天宮的快篩試劑，還有透過市議員周雅玲媒合的汐止善琴慈惠堂的白米與應景的千顆肉粽，感謝善心團體的慷慨物資，讓萬里的低收與中低收弱勢，能夠擁有物資豐盛的端午佳節。

這一次的物資發放，預計將會有165戶的弱勢家戶受惠，萬里區公所期待透過佳節前的物資發放，能夠為弱勢家戶充實日常必需品，也要透過物資的發送，讓弱勢家戶的端午佳節更加倍溫馨。

萬里 快篩試劑 紅包

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