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不捨幼童染疫受苦 新北女議員媒合業者免費清消環境

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員蔡淑君媒合生活大管家，於6月3日至5日為林口地區的幼兒園免費消毒。圖／新北市社會局提供
新北市議員蔡淑君媒合生活大管家，於6月3日至5日為林口地區的幼兒園免費消毒。圖／新北市社會局提供

疫情嚴峻，不少學校停課改線上教學。新北市議員蔡淑君表示，她媒合生活大管家，於6月3日至5日為林口地區的幼兒園，包含公、私托、公、私幼、國小附幼和非營利幼兒園等免費消毒，6月3日前掃瞄QRcode，填寫相關資料，將利用端午節3天連假，進場清消。

蔡淑君說，有鑒於幼兒園染疫狀況真的太嚴重，剛好近期有連絡上業者，希望攜手做公益，一起幫忙幼兒環境消毒，希望利用端午連假幫園區消毒。因業者說1天只能消毒10多家，她的臉書一貼出消息，名額順邊秒殺，業者也很開心，如果還有園區需要，會再安排其他假日幫忙消毒環境，讓家長們安心。

社會局長張錦麗表示，蔡淑君在疫情嚴峻，屢屢響應新北市好日子愛心大平台，媒合ible Tech鴻辰通訊、友座建設公司、出類開發公司等熱心企業，捐贈護身防疫神器穿戴式空氣清淨器等，由社會局轉贈市立聯合醫院，以保護一線醫護人員配戴使用。

張錦麗說，蔡淑君議員在國內缺乏快篩劑之際，曾在服務處熱心發放快篩劑，這次為了維護幼兒的身體健康，再度媒合生活大管家，來為公私托等幼兒園進行公益免費消毒。

幼兒園 疫情

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