柯文哲宣布啟動九大紓困方案 經費28.5億實施3個月

今日疫情全台本土9萬4808例，126例死亡，台北新增本土9503例。台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，宣布啟動北市紓困方案，共有九大紓困措施，針對受影響的產業或勞工提出補貼，紓困經費大概28.5億元。

這次紓困共分延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困等，將追溯從5月1日開始，一直到7月31日，共實施3個月。

柯文哲指出，在這兩年疫情，通貨膨脹厲害，加上俄烏戰爭，什麼都漲，社會底層受傷，所以產業要處理，就是防疫紓困振興轉型，展開紓困計畫。做了整理，因為已經有兩次紓困經驗，加上用捷運運量最準，比照2020概念，共九大紓困。

柯文哲說，針對商家和企業減租最有感。可申請房屋稅延繳或分期繳，停業或縮減營業面積房屋稅率降為2%。另外承租市有不動產作營業用，租金減50%、停業期間免繳租金，作住宅使用的租金可減20%。

市府表示，推出臺北市安心關懷上工等8項計畫，協助受疫情影響勞工上工，失業給付線上即時辦理，以及失業勞工子女就學費用補助等等。

市府指出，這次紓困，將追溯從5月1日開始，一直到7月31日，共實施3個月，會依照疫情狀況滾動檢討。市府表示，九大紓困措施，延稅部分，房屋、娛樂、牌照、地價、印花稅，可延12個月或分36期。

另外，降稅，停業或縮減營業，房屋稅從3%降至2%，娛樂稅減半至112年6月；減租部分，承租市有不動產，營業減50%，住宅減20%；停業免租。租金也可延6個月；促參OT及ROT，可延長契約期間。優息部分，質借月利率減0.18%。