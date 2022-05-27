新北青創空間不足、租金又貴 侯友宜：會再增加、研議

新北市議會今天總質詢，民進黨團聯合質詢時指出，新北市青年局已成立半年，但沒有積極作為，跟其他縣市比較，不但網站資訊不清楚，且青創空間不足，租金更是其他縣市好幾倍。新北市長侯友宜說，空間會再增加，租金部分因地區難免不一，會請青年局再研議。

羅文崇表示，青年局要解決青年求學、職涯、創業等問題，但跟高雄、桃園青年局相比，新北的網站設計相對沒用心，應該要將各項目敘述清楚、列表出來，讓有需要的人一目了然。

張錦豪質疑，相對各局處在疫情期間做很多事，上網去搜尋新北青年局，不但臉書、官網觸及率低，沒有相關作為，新聞多是因小編公佈個資去道歉，成立半年沒積極作為。

戴瑋姍認為，目前青創基地只有5處，財政局應該協助釋出公有空間，讓創業青年可以使用。另外，針對青創用地租金，戴瑋姍指出，新北的費用是高雄、桃園的好幾倍，桃園青創園區每坪租金1500至4500元不等，高雄數位創意中心每坪250元，駁二共創基地每坪750元，但新北創立方每坪要3287元，最低租10坪要3萬多，根本是「剝青年一層皮」。

針對青年求職方面，侯友宜表示，市府已舉辦了7場就業博覽會，媒合各類廠商，協助畢業學生、失業青年找到適當工作；創業貸款部分，他責成勞工、經發、青年局擴大服務對象、尋找創業基地及減少貸款等；此外，市府也有辦理第二專長教育訓練，讓青年在疫情期間培養第二專長，為後續求職做準備。

青年局長錢念群表示，目前都有在各大專院校的就業博覽會設置青年專區，也會對青年進行個別輔導；在創業部分，包括成立青創基地、提供創業貸款補貼等，並積極走訪各大企業，增加媒合機會。

針對新北青年創業扶助政策，侯友宜說，青年局積極輔導青年就業、職涯規劃及公共參與等，新北市也持續規劃創業據點，預計3年內會增設至10個空間，由於每個創業據點的所在地區不同，租金難免不一，會請青年局研議，盡量減輕年輕人的負擔。錢念群表示，針對補助年齡限制會通盤考量是否下修至18歲，擴大協助青年多元發展。