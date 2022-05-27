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化糞池改設汙水坑 北市府補助最高12萬

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
廢除化糞池或改設污水坑內部改管圖例。圖／北市衛工處提供
廢除化糞池或改設污水坑內部改管圖例。圖／北市衛工處提供

北市汙水管接管率達80%，逐年上升，但仍有部分住戶未接管，每年最少都得清理1次化糞池。北市衛生下水道工程處就提供「廢除化糞池或改設汙水坑補助」，只要符合條件，每處補助5萬2000元到12萬元，遠離臭臭的化糞池。

若住戶沒有接上汙水管線，化糞池每年最少應清理1次，若未定期清理，可能導致無法沖廁，滿溢的汙水更是令人崩潰。衛工處自2010年起提供「廢除化糞池或改設汙水坑補助」，因市民配合意願高，於2019年擴大補助對象及提高補助金額，領得補助件數大幅提升逾5成。

衛工處近來主動出擊，向仍在抽肥之社區大樓管委會宣導廢除化糞池或改設汙水坑等措施與補助資訊。南京西路某社區主委就表示，自從化糞池改設汙水坑後，原本電梯及地下室飄散的臭味及蚊蟲都不見了，住戶對於改善效果都非常有感。

衛工處營運管理科長劉容伶說，廢除化糞池改接管銜接公共汙水下水道後，除了免去抽水肥的困擾，還能節省馬達電費，一舉兩得，建議還在使用化糞池的民眾要把握補助機會，只要是1999年2月13日前領得建造執照的合法建物，經鑑定符合補助資格，都可在改管前申請補助費用，除了能提升自家居住品質，也為環境改善貢獻一己之力。

北市衛工處與社區管委會勘查化糞池現況。圖／北市衛工處提供
北市衛工處與社區管委會勘查化糞池現況。圖／北市衛工處提供

北市 電梯

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