新北寵物殯葬業無法條管理 侯：若違法就立即處理

新北市議會今天總質詢，民進黨團認為，新北動保問題頻傳，包含殯葬業者是否合法、虐待動物事件、寵物納骨塔規範等，應推動相關暫行條例。新北市長侯友宜表示，針對虐待動物部分，目前已設跨局處平台，寵物殯葬業若有違法就要立即處理。

民進黨團今天上午聯合質詢，市議員羅文崇指出，雖然年初訂定了新北市動保自治條例，但新北動保事件頻傳，尤其新北市登記快三十萬隻犬貓，除了動保安全，未來長照也會有需求，新北要如何來照護。

戴瑋姍認為，從黑心寵物店到茶茶案的悲劇，看出動保處的處理相當緩慢，甚至常常高高舉起輕輕放下，她呼籲新北市政府應該比照台北市成立專業且立即的動保專線。

張錦豪提到，新北市寵物火化相關的業者眾多，且還有提供寵物塔位的服務，每位飼主都將寵物當成寶貝，若行政機關沒有任何法源來統一管理，未來勢必會發生消費糾紛跟環境問題。陳世榮表示，農業地納骨塔、市區倉儲業都有做為寵物納骨塔的狀況存在，市府應該針對塔位來納管規範。

陳文治議員，新北市既然有「新北市動物長期照護服務機構認證及輔導暫行辦法」的推動且在中央農委會成立的寵物管理科正在草擬相關法案期間應該先自行訂定相關管理寵物生老病死的暫行條例，落實新北市友善城市的決心。

侯友宜表示，針對虐待動物部分，目前已設跨局處平台，也有34名警員在處理，若涉及刑法就會跟動保處處理，且鄰里長辦公室也有設動保小站，也可動用鄰里系統。

寵物殯葬輔導部分，侯友宜說，合法才是正道，目前很多項目不符合現在法令，動保處會主動輔導，若有違法就會立即處理。

動保處表示，目前已有一家合法寵物屍體處理設施業者，業者申請殯葬設施，將依據農業用地變更使用審查作業要點進行審核，目前也有一家有意願來申請。針對非法業者部分，有接獲民眾陳情就會鎖定特定對象，每周會去稽查，事態嚴重就會撤照，也會派員不定期網路巡邏不實廣告。