亞東醫院開打兒童BNT 上午湧入上千人潮

新北市板橋區亞東醫院今上午開打兒童BNT疫苗，符合指揮中心公告滿5歲以上孩童符合接種資格皆即可至本院施打，面對近日死亡人數不斷增加，家長人心惶惶，上午醫院即湧入上千民眾前往施打，醫院緊急加開6現醫護人力，引導民眾帶孩童接種。

亞東醫院獲配2500劑疫苗，因民眾施打踴躍，上午8點前就湧現大批家長帶著孩童接種疫苗，亞東醫院因此調派6線醫護人力並加強引導，約10點人潮才退散。

亞東醫院統計，今日截至上午10點30分就施打1086人，其中5到11歲 就有773人，占總施打量約7成。

亞東醫院表示，雖仍有家長對於是否接種兒童疫苗感到猶豫，但疫情進入高原期且許多沒有施打過疫苗兒童群聚染疫，更多家長選擇孩童接受疫苗保護，亞東醫院一早湧現人潮顯現民眾需求，呼籲民眾隨時留意各醫院與政府公告，選擇適合地點與時間接種疫苗，提高自身保護力。